BR24LIVE: "jetzt red i" - Was lernen wir aus dem Corona-Schock?

Deutschland scheint im Vergleich mit den Todeszahlen anderer Ländern ganz gut durch diese schwere Zeit zu kommen. Das liegt vor allem daran, dass der Großteil der Bevölkerung über Wochen bereit war,auf Freiheiten zu verzichten, um sich und andere zu schützen. Doch was bleibt von dieser Solidarität über die Corona-Krise hinaus?

Mehr Anerkennung

Während des Lockdowns zeigte sich deutlich, welche Berufe systemrelevant sind. Es waren u.a. die Krankenschwestern, Altenpfleger, Kindergärtnerinnen und Supermarktkassierer, die den Laden am Laufen hielten. Doch gerade die Beschäftigten in Sozial- und Dienstleistungsberufen klagen seit Jahren über zu geringe Bezahlung und zu hohe Arbeitsbelastung. Zwar gab es für viele Applaus und für manche auch einen Bonus, aber wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um diese Jobs gesellschaftlich und finanziell aufzuwerten?

Geld als Lösung?

Viele sorgen sich um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Um diese abzufedern, hat die Bundesregierung jetzt ein 130 Milliarden schweres Rekordkonjunkturpaket verabschiedet. Doch können wir überhaupt so weitermachen wie bisher? Müssen wir unser Wirtschaftssystem nicht umbauen – weg vom bisherigen Wachstumsstreben, hin zu mehr Nachhaltigkeit? Und wer soll die Hilfsmilliarden letztendlich bezahlen?

Besonders hart wird es die junge Generation treffen, denn sie wird irgendwann für die Schulden aufkommen müssen. Außerdem verschlechtern sich ihre Zukunftsaussichten: Praktika gestrichen, Auslandssemester abgesagt und Jobchancen reduziert. Was erwartet sich die Jugend von der Politik? Welche Vorstellungen von der Zukunft hat die Generation-Corona? Und was können wir alle aus der Krise lernen?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Theo Waigel, langjähriger Bundesfinanzminister und ehemaliger CSU-Vorsitzender und Rainer Maria Schießler, Münchner Stadtpfarrer.

