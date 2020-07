BR24Live "jetzt red i": Schulbetrieb: Ab Herbst alles normal?

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo will ab dem 8. September den Regelbetrieb in Schulen wieder starten. Das heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren, und somit das Abstandsgebot von 1,5 Metern nicht mehr eingehalten werden kann. Darauf will die Staatsregierung mit mehr Corona-Tests reagieren.

"Die Devise für das neue Schuljahr wird sein: Es soll so viel Unterricht wie möglich bei so viel Gesundheitsschutz wie nötig stattfinden." Michael Piazolo, Bayerischer Kultusminister

Wie realistisch ist ein normaler Schulbetrieb?

Dieser Plan kann jedoch nur umgesetzt werden, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, so der bayerische Kultusminister. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek stellt einen normalen Schulbetrieb noch in Frage. In mehreren Ländern steigen bereits wieder die Infektionen mit dem Coronavirus. Virologen warnen seit längerem vor einer "zweiten Welle" im Herbst. Noch sind die Infektionszahlen in Deutschland stabil. Doch was erwartet uns, wenn alle wieder aus dem Urlaub zurückkehren? Wie wichtig sind dann die Abstands- und Hygieneregeln?

"Jede Schule braucht einen Hygienebeauftragten. Wichtig ist, dass man nicht gleich eine ganze Schule schließen muss, nur weil es dort ein oder zwei Fälle gibt. Denn man darf sich nicht vormachen, dass es keine Infektionen geben wird, das wird passieren. Wichtig ist dann, dass man nachvollziehen kann, welche Kinder mit den Infizierten Kontakt hatten und diese dann 14 Tage nach Hause schicken kann, ohne gleich die ganze Schule schließen zu müssen." Ulrike Protzer, Institut für Virologie an der TU und am Helmholtz Zentrum München

Stress nimmt zu

Eine Rückkehr zum Homeschooling hätte gravierende Folgen für die Kinder. Eine aktuelle Studie vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zeigt, dass für zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen Lernen angesichts der fehlenden Tagesstruktur anstrengender ist. Stress und psychosomatische Beschwerden haben zugenommen. Außerdem fühlen sich viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien abgehängt, weil ihnen die notwendige Unterstützung und technische Ausstattung fehlt.

