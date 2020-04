BR24Live: "Jetzt red i" - Der Kampf gegen Corona geht weiter

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben sich heute darauf geeinigt, die Kontakt-Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bis zum 3. Mai zu verlängern. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht wird es nicht geben, doch wird das Tragen einer einfachen Schutzmaske im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften dringend empfohlen. Die Schulen sollen ab 4. Mai wieder schrittweise geöffnet werden.

Soziale Folgen der Kontaktsperre

Kontakt zu Verwandten und Freunden ist also weiterhin erstmal tabu. Für viele ist das eine große Belastung, gerade Ältere und Alleinstehende leiden unter der sozialen Isolation. Viele Kliniken, Alten- und Pflegeheime arbeiten derweil immer noch am Limit. Oft fehlt es am Nötigsten: Atemschutzmasken und Schutzkleidung für das medizinische Personal.

Wie lange hält die Wirtschaft durch?

Unterdessen versprechen Bundes- und Landesregierung großzügige Rettungsschirme und Finanzhilfen. Doch wie viele Arbeitsplätze wird die Corona-Krise dennoch kosten?

Herrmann und Hagen zu den neuen Maßnahmen

Welche Folgen hat der Shutdown für die Wirtschaft? Was kommt nach der Corona-Krise auf die Steuerzahler und Sparer zu? Und wird diese Krise die Gesellschaft grundlegend verändern?

Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger unter anderen mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Martin Hagen, FDP-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag.

Online mitdiskutieren

Leider findet diese jetzt red i - Sendung aus gegebenem Anlass wieder ohne Publikum statt. Sie können sich aber jederzeit auch online an der Diskussion beteiligen: Schreiben Sie uns Ihre Meinung als Kommentar hier auf unserer Homepage oder als E-Mail an jetztredi@br.de. Oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien. Immer her mit Ihren Kommentaren, Fragen, Video-Botschaften, Wünschen und Beschwerden!