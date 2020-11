BR24Live Jetzt red' i aus München: Die Polizei als Prügelknabe?

Die Aufgaben nehmen zu, der Druck wächst, Überstunden häufen sich - viele Polizistinnen und Polizisten beklagen eine Überlastung gerade in Corona-Zeiten. Seit Einführung der Anti-Corona-Maßnahmen wurden über zwei Millionen Kontrollen durchgeführt.

Zunehmende Gereiztheit

Immer wieder leisten Bürgerinnen und Bürger bei den Überprüfungen Widerstand. Der Frust der Bevölkerung wächst und damit auch die Aggressionen gegen Einsatzkräfte. In anderen europäischen Ländern gibt es Demonstrationen und Ausschreitungen gegen die Corona-Maßnahmen. Wird sich die Situation auch in Deutschland und Bayern zuspitzen?

Kontrollen in Privatwohnungen?

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert Kontrollen in Privatwohnungen. Begründung: Die Unverletzbarkeit der Wohnung dürfe der öffentlichen Gesundheit nicht länger im Wege stehen, eine "nationale Notlage" liege vor. In Bayern dürfen sich ab Montag im öffentlichen Raum und in Wohnungen nur noch zwei Haushalte treffen - maximal zehn Personen. Nachbarn könnten bei größeren Treffen ähnlich wie bei Ruhestörungen entsprechende Hinweise geben, so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Diskutieren Sie mit ...

Soll die Polizei tatsächlich Zutritt zu Privatwohnungen haben? Schwindet bei den Bürgern die Akzeptanz der Corona-Einschränkungen? Verliert die Polizei zunehmend an Ansehen in der Bevölkerung? Woher kommt die Aggression gegen die Einsatzkräfte? Wie solidarisch ist unsere Gesellschaft in dieser schwierigen Pandemie-Situation?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag, und Jürgen Köhnlein, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern

"Die Bayerische Polizei leistet bei der Corona-Bewältigung einen Spitzenjob. Es zahlt sich aus, dass wir in den vergangenen Jahren massiv in Personal und Ausstattung investiert haben. Für unsere Polizistinnen und Polizisten ist es trotzdem eine Riesenherausforderung, einerseits das notwendige Fingerspitzengefühl zu zeigen und andererseits konsequent einzuschreiten. Dafür bin ich den Polizeikolleginnen und -kollegen außerordentlich dankbar! Nur wenn möglichst alle die Schutzregeln einhalten, haben wir eine Chance, die Pandemie einzudämmen." Joachim Herrmann, Innenminister Bayern

"Wir brauchen jetzt ein starkes und solidarisches Miteinander von Polizei und Bevölkerung – keine Gegeneinander von Staat und Bürger*innen. Der Innenminister darf jetzt nicht die Fehler, die er bei der ersten Welle gemacht hat, wiederholen. Ein unverhältnismäßig hartes polizeiliches Durchgreifen untergräbt den Rückhalt der Bevölkerung gegenüber den Einschränkungen." Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag