Holetschek will einen "Ruck" bei der Impfkampagne

Das Impfen in Bayern soll wieder Fahrt aufnehmen, sagte Holetschek nach einem Treffen mit Organisationen und Kommunalvertretern in Bayern. Dazu sollen die 81 Impfzentren in Bayern ab Montag hochgefahren werden. Vielfach würden Sonderimpftermine angeboten für Erstimpfungen, aber auch Wiederauffrischungen.

Hoffnung auf den "Ruck" beim Impfen

Die Menschen sollten deshalb wieder Impftermine ausmachen, sagte Holetschek, der ausdrücklich Ärzten und Hilfsorganisationen für ihre Anstrengungen dankte. Er gehe "davon aus, die Impf-Allianz ist vorbereitet, ich gehe davon aus, dass genügend Impfstoff vorhanden ist." Die Verteilung sei jetzt anders organisiert.

"Das Impfen ist das zentrale Thema," sagte Klaus Holetschek nach dem Treffen. "Wenn man auf die Intensivstationen schaut, sind dort immer noch sehr, sehr viele ungeimpfte Menschen." Er hoffe, dass jeder noch einmal "einen Ruck" verspüre.

Allgemeine Impfpflicht als Ultima Ratio

Eine allgemeine Impfpflicht bezeichnete Holetschek als Ultima Ratio im Kampf gegen die Pandemie. Die Diskussion darüber müsse im Lichte der neuesten Fakten wieder aufgenommen werden.

Er appellierte an die Menschen, die das noch nicht getan hätten, sich impfen zu lassen: "Bitte gehen Sie impfen. Helfen Sie mit auch im Sinne der Pflegerinnen und Pfleger, alleine für sie sollte man sich impfen lassen."

Bedingungen für Pflegepersonal sollen attraktiver werden

Zur Situation auf den Intensivstationen sagte Holetschek, man habe Betten "en masse" und genug Beatmungsgeräte, "der Flaschenhals" sei aber das Personal: "Das Personal hat sich in dieser Pandemie verabschiedet zum Teil."

Für das Pflegepersonal müsse es deshalb "mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen" geben, so der Minister, die Beanspruchung sei enorm hoch.