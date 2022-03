Hilfskonvoi bringt ukrainische Geflüchtete nach Bayern

Media

Ein Hilfskonvoi hat sich am Sonntagmorgen auf dem Weg an die slowakisch-ukrainische Grenze gemacht. Er bringt Hilfsgüter in ein ukrainisches Waisenhaus - heute geht es mit 54 Geflüchteten an Bord zurück nach Bayern.

© BR

Bildrechte: BR/Katharina Pfadenhauer