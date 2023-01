BR24live: Geflohener Mörder gefasst - Polizei nennt Details

Vier Tage hat die Flucht von Rachid C. gedauert. Am Montagabend in Straßburg ist der 40-Jährige von der französischen Polizei schließlich festgenommen worden.

Am Mittag will die Polizei in Regensburg erstmals Einzelheiten zu der spektakulären Flucht des verurteilten Mörders aus einem Fenster des Regensburger Amtsgerichtes bekannt geben. Zu sehen hier in einem BR24live ab 12.30 Uhr.

Zum Artikel: In Regensburg geflohener Mörder festgenommen

Hinweis auf Sicherheitsmängel

Allerdings müssen sich die Beamten auch auf kritische Fragen einstellen. Denn vieles deutet daraufhin, dass es bei den örtlichen Polizei- und Justizbehörden Sicherheitsmängel gibt. Die Flucht von Rachid C. hätte nicht möglich sein dürfen.

Der 40-jährige verurteilte Mörder verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. Zuletzt saß er in einer Justizvollzugsanstalt in Unterfranken. Am vergangenen Donnerstag sollte sich C. vor dem Gericht in Regensburg wegen einer anderen Straftat verantworten, die er während der Haft begangen haben soll. Dabei konnte er aus dem Fenster eines im Erdgeschoss liegenden Anwaltszimmers fliehen.

Viele offene Fragen

Seit der Flucht gibt es viele offene Fragen: Offenbar musste der Mann keine Hand- und Fußfesseln tragen, wie das sonst bei solchen Straftätern üblich ist. Fraglich ist auch, warum sich der Mann in einem Zimmer mit unvergitterten Fenstern aufhalten durfte. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte bereits am Montag betont, er wünsche sich eine Aufklärung der Vorgänge, die zur Flucht von Rachid C. führten.

C. hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin umgebracht. 2013 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und saß seitdem in Straubing im Gefängnis.

Anwalt kritisiert Sicherheitslücken

Auch der Anwalt, mit dem sich C. unmittelbar vor der Flucht im Gericht getroffen hatte, äußerte mittlerweile scharfe Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen bei den Regensburger Justizbehörden. Der Mainzer Strafverteidiger Moritz David Schmitt-Fricke sagte dem BR aber auch, es deute einiges daraufhin, dass C. seine Flucht geplant habe und Komplizen hatte.