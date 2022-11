BR24live: Eure Fragen zu unserem Programm - Fragt uns!

Aktion: "Mitmischen! Bayern macht Programm"

Der Bayerische Rundfunk lädt am 16. November ein, mitzumischen und das BR-Programm in seiner ganzen Vielfalt mitzugestalten. Interessierte konnten sich für verschiedene Aktionen anmelden und haben so die Möglichkeit, konstruktiv am BR-Programm mitzuwirken.

Mehr Informationen zur Publikumsaktion "Mitmischen" gibt's hier

Die angebotenen Mitmach- und Beteiligungsaktionen decken das gesamte Spektrum des BR-Programms im Hörfunk, im Fernsehen und online ab: Von der Möglichkeit, mit einem Korrespondenten als Außenreporter unterwegs zu sein, bis zum Mitgestalten von Musiksendungen, vom Call-In bei einigen Talkformaten bis hin zum Blick hinter die Kulissen verschiedener Sendungen.

"Wer immer schon mal bei einer BR24live-Ausgabe mitwirken oder wissen wollte, wie eine Folge 'Dahoam is Dahoam' entsteht, wer mal den Alltag eines Regionalreporters live miterleben, die Playlist einer Radiosendung mitgestalten oder bei einer Probe des BR-Chores lauschen wollte, ist genau richtig bei 'Mitmischen'! Am 16. November machen wir als Bayerischer Rundfunk nicht nur Programm fürs Publikum, sondern mit dem Publikum. Menschen in Bayern können sich beteiligen und Programm machen – live vor Ort oder digital. Außerdem erzählen unsere Journalisten und Journalistinnen von ihrer Arbeit und freuen sich über Themenanregungen für unsere – für Ihre Sendungen und Beiträge." Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks