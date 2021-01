BR24Live: Erstes Wochenende mit 15-Kilometer-Bewegungsradius

Wer in einem Corona-Hotspot mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen wohnt, für den gelten seit Montag dieser Woche neue Regeln: Einwohner dieser Hotspots dürfen sich seit dieser Woche nur noch in einem Radius von 15 Kilometern von der Stadtgrenze aus fortbewegen. Aktuell betrifft dies 37 Landkreise und Städte in Bayern. Touristische Tagesausflüge sollen damit unterbunden werden. Nun steht Bayern vor dem ersten Wochenende, an dem die neue Regelung gilt.

Tagesausflügler – Tücken des Bewegungsradius

Doch nicht alle halten die Regelung für sinnvoll. Die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) zum Beispiel bemängelte kürzlich die paradoxe Situation in ihrem Landkreis: Da der Landkreis Regen über dem Inzidenzwert von 200 liegt, hätten die dortigen Bewohner nicht in Gebiete ihres eigenen Landkreises fahren dürfen, die weiter als 15 Kilometer entfernt sind. Münchner Tagesausflügler, die aktuell nicht von der 15-Kilometer-Beschränkung betroffen sind, aber schon: Sie hätten sogar über 100 Kilometer weit reisen können, um im Landkreis Regen wandern zu gehen. Weil das den Einheimischen laut Röhrl nicht vermittelbar gewesen wäre, hat der Landkreis Regen wie andere Landkreise auch diesen Montag eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie untersagt touristische Tagesausflüge von außerhalb in den Landkreis Regen.

Und der Landkreis Regen ist damit nicht allein. Fünf weitere Landkreise haben ein entsprechendes Verbot für Tagestouristen erlassen. Welche das sind, lesen Sie hier.

Kritik auch von Münchner Virologin

Kritik an der Sinnhaftigkeit kommt auch von Virologin Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München und Leiterin des Instituts für Virologie der Technischen Universität München. Ihr zufolge verringere der eingeschränkte Bewegungsradius nicht die Anzahl der Corona-Infektionen. Sie warnt vor einem Ansturm auf die Parks in den Ballungsräumen, die durch die neue Regelung erst recht überfüllt sein könnten.

Oppositionspolitiker der SPD, FDP und AfD halten den Bewegungsradius ebenfalls für wenig sinnvoll. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte dem BR vergangene Woche, er halte die Einschränkung der Bewegungsfreiheit in Hotspots für "Unsinn".

Befürworter sehen in der Regelung das richtige Signal

Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, verteidigte dagegen den beschränkten Bewegungsradius. Er hält solche Einschränkungen für notwendig, nachdem an den vergangenen Wochenenden trotz Lockdown viele Ausflugsgebiete in der Nähe überfüllt waren. Auch Grünen-Vorsitzende Katharina Schulze steht hinter der Verschärfung, kritisiert aber, dass bei der Mehrzahl der Infektionen trotzdem nicht klar ist, wo sie entstehen.