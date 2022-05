BR24live - Energie: Aiwanger warnt Bund vor "Seiltanz ohne Netz"

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Ungewöhnliche Regierungserklärung im Bayerischen Landtag: Statt ausführlich die energiepolitischen Pläne der Staatsregierung zu erläutern, formulierte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) reihenweise Appelle und Forderung an die Bundesregierung. Seine Worte richtete er daher in erster Linie an die Abgeordneten der Oppositionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP, deren Parteien in Berlin regieren.

Der Bund solle dafür sorgen, dass der Gasspeicher Haidach in Österreich gefüllt werde, betonte der Minister. Die Steinkohlevorräte müssten aufgestockt und vor allem die Restlaufzeitverlängerung von Atomkraftwerken dringend überdacht werden. Es gelte nun, den pragmatischen Schritt zu gehen und eine Verlängerung des Kernkraftwerks Isar II wenigstens bis zum Frühjahr 2023 vorzubereiten. Wer das ausschließe, ziehe "bezüglich der Versorgungssicherheit nicht die letzte Karte, sondern macht hier Seiltanz ohne Netz".

10H wird gelockert

Zudem verlangte Aiwanger vom Bund bei der Energie an den "Steuer- und Abgabeschrauben" zu drehen, um die Bezahlbarkeit zu gewährleisten. Er rief dazu auf, die Förderung kleiner Wasserkraftwerke nicht auszubremsen, nicht gegen Pellets und Scheitholz zu polemisieren und den Wasserstoff nicht zu diskreditieren. Zudem müssten die Möglichkeiten im Bereich Biogas erweitert werden.

Bei den erneuerbaren Energien müsse Berlin die Rahmenbedingungen anpassen, zum Beispiel durch eine Südquote für die Windkraft. Aiwanger bekräftigte erneut, dass Bayern die umstrittene 10H-Regel für neue Windräder mit einer Vielzahl von Ausnahmen aufweichen werde – um Windkraft "auf großer Breite" zu ermöglichen. Die Staatsregierung bleibe aber dabei, dass sie die Mitbestimmung der Kommunen und der regionalen Planungsverbände nicht aushebeln wolle. "Wir wollen mit den Bürgern und Kommunen arbeiten und nicht gegen sie."

Kritik der Grünen: "Reines Wunschkonzert"

Scharfe Kritik an Aiwangers Regierungserklärung kam vom bayerischen Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. Der bayerische Wirtschaftsminister habe 45 Minuten nur kritisiert, was Berlin machen müsse. Hartmann bezeichnete die Rede als "reines Wunschkonzert an die Bundesregierung" - Bayern liefere heute keinen einzigen konkreten Beitrag, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen. "Das ist wirklich erbärmlich, Herr Minister!"

Einen Großteil von Aiwangers Kritikpunkten gehe die Ampelregierung bereits an, sagte Hartmann. Als Beispiele nannte der Grünen-Politiker die höhere Einspeisevergütung für kleinere Solardächer. Auch Bürgerbeteiligungsanlagen für Windkraft würden jetzt aufs Gleis gesetzt.

Hartmann erneuerte seine Kritik an den Ankündigungen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Energiewende. Vor drei Jahren habe Söder 100 Windkraftanlagen in den Staatsforsten angekündigt und später immer weiter auf zuletzt 800 erhöht. Bisher sei aber keines gebaut oder in Planung, beklagte der Grünen-Fraktionschef. Das sei "diesem großen Land nicht würdig". Hartmanns Fazit: "Wir brauchen dringend ein Machen, ein Anpacken bei der Energiewende." Söder war bei der Regierungserklärung nicht anwesend, sondern reiste stattdessen zum Parteitag der Europäischen Volkspartei nach Rotterdam.