BR24Live: Corona-Sprechstunde zu Verhalten bei Lockerungen

In der heutigen Corona-Sprechstunde zieht Moderatorin Birgit Kappel zusammen mit Prof. Thomas Löscher Zwischenbilanz: Wie steht es um den Verlauf der Corona-Pandemie der vergangenen Woche, speziell der Entwicklungen in Deutschland? Und wie verhält man sich richtig in der Lockerungsphase der Corona-Maßnahmen?

Dabei stehen die Fakten zum Verlauf der Infektionszahlen sowie der Entwicklungen in Sachen der Ansteckungsrate im Mittelpunkt. Gerade Letztere ist nach Angaben des RKI zum Freitag dieser Woche auf 0,7 gefallen und liegt damit unterhalb der ursprünglich als Grenzwert von einer Person festgelegten Zahl. Entsprechend zeigte sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn zufrieden mit der Entwicklung und beschrieb die momentane Situation in Deutschland als "beherrschbar".

Tipps zum "richtigen" Training für die Lunge

Was dies konkret bedeuten kann, darüber können Sie als Anrufer in der Sendung mitdiskutieren. Unsere Expertin für Atemphysiotherapie, Sabine Weise, gibt außerdem Hinweise und Tipps für die richtigen Atemübungen, damit die Lunge auch in Zeiten von Corona und Ausgangsbeschränkungen eine gesunde Anforderung bekommt und "fit" bleibt.