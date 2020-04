BR24Live: BR extra - Wie verändert sich unser Leben nach Corona?

Die leichten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen, die Ministerpräsident Söder gestern ankündigte, sind erste vorsichtige Schritte zurück zur Normalität. Vielen geht das nicht schnell genug, etwa FDP-Fraktionschef Martin Hagen.

Wie wird unser Leben nach der Krise sein?

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte bereits in seiner Osteransprache: "Wir alle sehnen uns nach Normalität. Aber was heißt das eigentlich? Nur möglichst schnell zurück in den alten Trott, zu alten Gewohnheiten? Nein, die Welt danach wird eine andere sein. Wie sie wird, das liegt an uns."

Inwiefern diese Annahme auch wissenschaftlich belegt werden kann, erläutert Zukunftsforscher Bernd Flessner im heutigen BR extra.

Zukunftsforscher: "Wir erleben gerade die Stunde Null"

Bernd Flessner ist Zukunftsforscher an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit Jahren beschäftigt er sich wissenschaftlich mit Szenario-Studien. Wie verändert Corona die Gesellschaft, das kollektive Gedächtnis? Wie schneiden wir in dieser Krise ab im Hinblick auf Solidarität und Mitgefühl? Was bleibt davon? Flessner ist sich sicher, wir erleben gerade die Stunde Null einer Entwicklung, die uns für immer verändern wird. Und er glaubt, dass wir uns auch in Zukunft, aufgrund der größer werdenden Enge im Lebensraum von Mensch und Tier, auf weitere gefährliche Viren einstellen müssen.

BR extra: Tägliche Corona-Updates

Die Berichterstattung zur aktuellen Corona-Lage in Bayern: täglich ab 17.30 Uhr im BR Fernsehen - und hier live auf BR24.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung