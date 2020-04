BR24Live: BR extra - Wie lange dauert die Corona-Krise?

Auch wenn die Anti-Corona-Maßnahmen in Bayern in den nächsten Tagen und Wochen etwas gelockert werden, ist dennoch offensichtlich: Der Kampf gegen das Virus wird vermutlich noch mehrere Monate dauern.

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, rechnet nicht vor nächstem Jahr mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffs. Großveranstaltungen wurden sogar nach Ende des offiziellen Verbots am 31. August schon abgesagt, so auch das Münchner Oktoberfest. Die Menschen in Bayern werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie Schutzmasken tragen und weitergehende Einschränkungen im öffentlichen Leben schultern müssen.

Münchner Virologen im Interview

Doch wie lange wird dies alles noch dauern? Wie und wann gibt es eine Rückkehr zur Normalität? Wann ist mit einer Schutzimpfung oder wirksamen Medikamenten zu rechnen? Diese und weitere Fragen erörtert BR-Chefredakteur Christian Nitsche in einem "BR extra" um 19 Uhr mit den beiden Münchner Virologen Prof. Dr. Ulrike Protzer und Prof. Dr. Oliver T. Keppler.

Prof. Dr. Ulrike Protzer ist die Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München und am Helmholtz Zentrum München. Ihr Forschungsschwerpunkt ist das molekulare und immunologische Verständnis der Viruskontrolle.

Prof. Dr. Oliver T. Keppler ist der Vorstand des Lehrstuhls Virologie am Max von Pettenkofer-Institut der Ludwigs-Maximilians-Universität München.

BR extra ist von 19:00 bis 19:30 Uhr im BR-Fernsehen und live hier auf BR24 zu sehen. Anschließend ist die Sendung in der BR-Mediathek verfügbar.