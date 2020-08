BR24Live: BR extra - Was sind die Folgen der Corona-Test-Panne?

Es war ein Debakel für die Bayerische Staatsregierung: 44.000 Getesteten waren die Ergebnisse tagelang nicht übermittelt worden - darunter 900 positive. Trotz dieser Panne bei den Corona-Test-Stationen für Reiserückkehrer hat Ministerpräsident Markus Söder seiner Gesundheitsministerin Melanie Huml den Rücken gestärkt und ihr Rücktrittsangebot abgelehnt.

Huml will nun, dass sich die Fehler nicht wiederholen und setzt dabei auf Digitalisierung. Damit sollen die Anfangsschwierigkeiten abgestellt werden, so die Ministerin.

900 Corona-Infizierte waren nicht informiert

Am Mittwochnachmittag hatte Huml einräumen müssen, dass Tausende an Bayerns Grenzen Getestete noch nicht über das Ergebnis informiert worden waren. Demnach seien bis dahin bei mehr als 85.000 durchgeführten Tests etwa die Hälfte der Befunde noch nicht übermittelt worden, auch etwa 900 Corona-positive. Huml begründete das mit Übermittlungsproblemen aufgrund der händisch auszufüllenden Formulare. Die Betroffenen sollen ihr Ergebnis nun aber baldmöglichst mitgeteilt bekommen.

Auf einer Pressekonferenz am Nachmittag gab die bayerische Gesundheitsministerin auch in Sachen Zahlen einen aktuellen Stand: Von mehr als 1.000 positiven Tests seien 908 Getestete identifiziert worden, sagte die Gesundheitsministerin am Donnerstag in München. Sie würden gerade angerufen. Es müsse aber noch abgeglichen werden, ob unter den ausstehenden Tests auch Dubletten seien.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte relativ zurückhaltend auf die Test-Panne reagiert. Er rief die Staatsregierung aber dazu auf, den Fehler schnellstmöglich zu beheben.