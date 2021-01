BR24Live 14.15 Uhr: Landtag diskutiert Corona-Beschlüsse

Es ist ein besonderer Tag, an dem der bayerische Landtag heute zusammenkommt: Am 27. Januar 2020 wurde mit dem "Patient 1" der erste Corona-Fall in Bayern bekannt. Auch ein Jahr danach ist das Coronavirus das bestimmende Thema in den Sitzungen der Abgeordneten.

So muss heute knapp eine Woche nach den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern auch der bayerische Landtag den verlängerten Lockdown bis Mitte Februar beschließen. Für einen hat die Landtagssitzung dabei eine echte Premiere parat: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält keine drei Wochen nach seiner Ernennung seine erste Regierungserklärung. BR24 überträgt live ab 14.15 Uhr.

Verlängerung des Lockdowns reine Formsache

Bislang gelten die Maßnahmen zur Eindämmung von weiteren Infektionen nur bis Ende Januar, die Verlängerung am Mittwoch ist aber aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Parlament eine reine Formsache. Bereits in der vergangenen Woche hatte die von CSU und Freien Wählern getragene Staatsregierung die Beschlüsse im Kabinett bestätigt.

Debatte um Lockerungen ab Februar

Vor der Abstimmung über den verlängerten Lockdown steht gleich zu Beginn der Sitzung um 13.00 Uhr die in der Corona-Krise eingeführte Fragestunde der Opposition an die Regierung an. Hier dürfte es auch um die aktuelle - und von Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit befeuerte - Debatte um Lockerungen ab Februar gehen. Auch die jüngsten Gerichtsentscheidungen zur gekippten 15-Kilometer-Regel für Bewohner von Corona-Hotspots und das allgemeine Alkoholverbot dürften eine Rolle spielen.