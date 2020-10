Neue Corona-Beschlüsse: Hilfe für Kultur, Prämien für Lehrer

Hilfe für Spielstätten, Laienmusik und Kinos

Neben den Betreibern von Theatern, Konzertclubs und Kleinkunstbühnen sollen nun auch dezentrale Kulturveranstalter ohne eigene Spielstätte unterstützt werden, wie Kunstminister Bernd Sibler (CSU) sagte. Das Hilfsprogramm für die Laienmusik werde bis Ende Juni verlängert, ebenso die Unterstützung für die Kinos im Freistaat.

Leistungsprämie für Lehrer und Direktoren

Wie Söder bereits am Mittwoch in seiner Regierungserklärung angekündigt hatte, beschloss das Kabinett auch Leistungsprämien für staatliche Schulleiter sowie besonders engagierte Lehrer. Laut Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sollen die rund 4.000 Direktoren jeweils 5.000 Euro bekommen. Eine Prämie in gleicher Höhe werde es für ungefähr 14.000 weitere Lehrer geben, die sich insbesondere bei der Digitalisierung oder anderen Aufgaben in Zusammenhang mit Corona ausgezeichnet hätten.

Kitas und Schulen werden "als letztes" geschlossen

Der Ministerpräsident betonte den unbedingten Willen der Staatsregierung, Kitas und Schulen so lange offen zu halten, wie es irgendwie gehe. Sie sollten bei hohen Corona-Zahlen als letztes geschlossen werden - und nach einem eventuellen Lockdown möglichst als erste wieder öffnen.

Söder sprach sich auch dafür aus, bei Schulschließungen auch das Alter der Kinder zu berücksichtigen. Die Devise sollte lauten: Je kleiner die Kinder seien, desto länger sollten sie betreut und unterrichtet werden.

Söder fordert vor Bund-Länder-Gipfel härtere Maßnahmen

Vor dem Bund-Länder-Gipfel zu Corona am Mittwoch warnte Söder davor, schwierige Entscheidungen zu verschleppen. Seiner Meinung nach gelte: Lieber schneller und konsequent handeln als verzögert und dann verlängert. Entscheidendes Ziel müsse sein, Kontakte zu reduzieren. Daher müsse überlegt werden, ob nicht grundlegendere Maßnahmen in ganz Deutschland nötig seien. "Wir müssen uns morgen bewähren", betonte Söder mit Blick auf die Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Welche Schutzmaßnahmen er konkret für notwendig hält, sagte Söder nicht. Für Donnerstag kündigte der Ministerpräsident eine weitere Sitzung des bayerischen Kabinetts an, um mögliche Beschlüsse von Bund und Ländern umsetzen zu können.