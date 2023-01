BR24live: Bayern-SPD stellt neuen Generalsekretär vor

Zweieinhalb Tage nach dem Rücktritt des bayerischen SPD-Generalsekretärs Arif Tasdelen ist die Nachfolge geregelt. Die beiden SPD-Landesvorsitzenden Ronja Endres und Florian von Brunn geben um 10 Uhr bei einer Pressekonferenz bekannt, wer den Posten neun Monate vor der Landtagswahl übernimmt.

Tasdelen: Situation "zu belastend"

Tasdelen war seit Frühjahr 2021 bayericher SPD-Generalsekretär. Nachdem im vergangenen Jahr Vorwürfe gegen ihn für Wirbel gesorgt hatten, gab Tasdelen am Dienstag überraschend seinen Rücktritt bekannt. "Seit Monaten sehe ich mich mit Vorwürfen und Gerüchten über meine Kommunikation innerhalb der Partei sowie mit öffentlichen Vorverurteilungen konfrontiert", teilte der Nürnberger Landtagsabgeordnete in einer persönlichen Erklärung mit. Diese Situation sei für ihn und seine Familie zu belastend geworden. "Ich möchte meiner Partei helfen, ohne Ablenkungen in dieses so wichtige Landtagswahljahr zu starten."

Vor Weihnachten war durch Presseberichte bekannt geworden, dass die Jusos den Generalsekretär zur "unerwünschten" Person erklärt haben. Der Vorwurf: Tasdelen habe sich weiblichen Juso-Mitgliedern gegenüber unangemessen verhalten. Der SPD-Politiker betonte damals, er habe sich "überhaupt nichts vorzuwerfen", kündigte aber an, an einem Achtsamkeits-Coaching teilzunehmen. In der türkischen Zeitung "Hürriyet" zeigte er sich kurz darauf überzeugt, Hauptziel der Anschuldigungen bestehe darin, dass er seinen Posten räumen müsse.