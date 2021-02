BR24Live: Aschermittwoch im Zeichen von Corona und Wahlkampf

9.00 Uhr: Das Politspektakel wird 102

Der politische Aschermittwoch feiert in diesem Jahr seinen 102. Jahrestag: 1919 hatte der bayerische Bauernbund anlässlich des Viehmarkts im niederbayerischen Vilshofen erstmals zu einer Kundgebung geladen - das Politspektakel war geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, bevor die CSU und auch alle anderen Parteien folgten. Seit einigen Jahren lockte der Aschermittwoch auch außerhalb Bayerns immer mehr Menschen und Politiker vieler Parteien in Hallen und Zelte - bis Corona kam.

8.32 Uhr: Laschet-Grußwort laut Söder ein "Akt der Freundschaft"

Das Grußwort von CDU-Chef Laschet beim digitalen politischen Aschermittwoch der CSU heute will CSU-Chef Söder als "Akt der Freundschaft" verstanden wissen. "Wir wollen bei diesem Politischen Aschermittwoch die Gemeinsamkeiten von CSU und CDU in der Union betonen", sagte er der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier". Für die CSU sei Passau "eine Standortbestimmung". Söder fügte hinzu: "In Passau wurden immer politische Signale gesetzt und Weichenstellungen vorgenommen - klarer und deutlicher als im politischen Alltagsgeschäft."

8.00 Uhr: Brotzeitpakete für daheim

Um ein bisschen Aschermittwochs-Atmosphäre ins heimische Wohnzimmer zu bringen, gab's im CSU-Fanshop das "Fan-Paket zum Politischen Aschermittwoch 'dahoam'" zu kaufen: Für 19,90 fanden sich darin unter anderem eine Tröte, ein Steinkrug "im Aschermittwochs-Look", zehn Bierdeckel und vier CSU-Papierfähnchen sowie zwei volle Bierflaschen.

Die bayerische FDP verschickte im Rahmen einer Mitmach-Aktion Brotzeitpakete - für das "traditionelle Bierzeltgefühl". Um eines der 150 Pakete zu ergattern, mussten FDP-Anhänger ein Video oder ein Foto von sich beim "Zuprosten" einsenden.

7.52 Uhr: Anders als beim Gillamoos: Alle großen Parteien machen mit

Beim virtuellen Gillamoos im September hatten die meisten Parteien noch abgewunken: Nur CSU und Freie Wähler versuchten sich damals an digitalen Bierzelt-Reden. Grüne, SPD, FDP und AfD hatten damals argumentiert, ohne Publikum im Bierzelt gehe der eigentliche Reiz der Veranstaltung verloren. Grünen-Landeschefin Eva Lettenbauer sagte damals zwar setze ihre Partei weiterhin auf digitale Formate, wie zum Beispiel virtuelle Parteitage – "aber eben nicht auf ein inszeniertes Bierzelt".

Beim politischen Aschermittwoch aber sind alle großen Parteien heute aber digital dabei - und haben sich dafür spezielle Formate überlegt.

7.40 Uhr: Viel politische Prominenz

CSU-Chef Markus Söder tritt wie üblich in der Passauer Dreiländerhalle auf. Mit Armin Laschet wird erstmals ein Vorsitzender der Schwesterpartei CDU zur CSU-Veranstaltung zugeschaltet. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gilt neben Söder als wahrscheinlichster nächster Kanzlerkandidat der Union - entschieden ist aber nichts. Die SPD dagegen hat ihren Kanzlerkandidaten schon gekürt - und als Hauptredner im Wolferstetter Keller in Vilshofen zu Gast. Nach seiner Rede beantwortet Scholz virtuell eingereichte Fragen.

Die Grünen haben ihr Aschermittwochs-Studio in München aufgebaut, nicht wie sonst üblich in Niederbayern. Die digitale Hauptrednerin ist Parteichefin Annalena Baerbock, ihre Rede wird aber in Berlin vorab aufgezeichnet. Denn die Partei plant zudem ein Event in Berlin, bei dem auch der Co-Vorsitzende Robert Habeck und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprechen.

Bei der FDP hält Parteichef Christian Lindner die Hauptrede. Bei der Linken stehen die Kandidatin für den Parteivorsitz, Janine Wissler, und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow vor den Kameras. Bei der AfD spricht unter anderem der Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio. Und bei den Freien Wählern tritt der Bundes- und Landesvorsitzende, Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, auf.

7.27 Uhr: Politischer Aschermittwoch dieses Mal digital

Die Parteien begehen den traditionellen politischen Aschermittwoch heute erstmals nicht vor dichtgefüllten Reihen von Anhängern in Niederbayern, sondern digital - erstmals in der Geschichte. Zwar sprechen die Hauptredner der Parteien zum Teil an den gewohnten Kundgebungsorten in erster Linie in Niederbayern - aber nicht vor Publikum, sondern nur in Kameras.

Thematisch dürfte die Corona-Krise das alles beherrschende Thema der Reden sein. Zudem werden sich die Blicke aber auch schon auf den ganz langsam nahenden Bundestagswahlkampf richten. Und schon im März werden die Landtage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt.