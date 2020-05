BR24Live: ARD extra - Reisen bald uneingeschränkt möglich?

Noch vor wenigen Wochen konnte sich niemand vorstellen, dass Urlaub innerhalb der EU möglich ist. Das hat sich nun geändert: Selbst hart vom Corona-Virus betroffene Länder wie Spanien bereiten sich auf die Sommersaison vor. Das Land will im Juli die Grenzen für Touristen wieder öffnen.

Aber auch Länder wie die Türkei, die nicht der EU angehören, spekulieren auf Touristen. Dort hofft man auf die angekündigte Aufhebung der Reisewarnung. Schon ab Mitte Juni sollen Urlauber wieder in die Türkei einreisen dürfen. Schon jetzt wirbt das Land um Urlauber, vor allem aus Deutschland. Werden auch Reisen dorthin bald wieder möglich sein?

Virologe Keppler zu Gast

Berichte von ARD-Auslandskorrespondenten zeigen den aktuellen Stand der Diskussionen im In- und Ausland aus der Sicht der Tourismuswirtschaft.

Vor zwei Wochen waren Inhaber von Reisebüros vor das Kanzleramt gezogen. Am Mittwoch wollen sie in mehreren Städten erneut für mehr staatliche Hilfen in der Corona-Krise demonstrieren.

Wie kann Sicherheit am Urlaubsort gewährleistet werden?

Nicht nur die Sicherheit am Urlaubsort beschäftigt derzeit alle Verantwortlichen. Wie sicher sind Reisende auf dem Weg in ihr Urlaubsdomizil? Wie breiten sich Corona-Viren in Zügen, vor allem aber in Flugzeugkabinen aus? Der Virologe Prof. Oliver Keppler von der LMU München ordnet die medizinischen Aspekte ein.