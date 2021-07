BR24live: Angekündigtes Hochwasser in Oberbayern bleibt wohl aus

Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein gibt Entwarnung: Vermutlich wird das für Südostbayern angekündigte Hochwasser, vor allem an Traun und Tiroler Ache, nicht eintreffen. Man rechne damit, dass die Flüsse - auch wenn Starkregen kommen sollte - keine oder eventuell nur die erste Meldestufe erreichen, jedoch nicht Meldestufe 4, wie gestern noch prognostiziert wurde. Der Deutsche Wetterdienst hatte gestern eine Unwetterwarnung für den bayerischen Alpenraum mit Schwerpunkt im Berchtesgadener Land ausgegeben.

Einsatzkräfte für den Ernstfall vorbereitet

Im Moment hat die Traun einen Wasserstand von sieben Zentimetern. Der Regen hat noch nicht eingesetzt. Walter Raith, der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Traunstein kann aber nicht ausschließen, dass es bei einsetzendem Starkregen in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land lokal nicht doch noch zu Überschwemmungen kommen kann. Dennoch sind die Einsatzkräfte gut vorbereitet. Nach Angaben eines Sprechers der Traunsteiner Feuerwehren wurden Strukturen geschaffen und Maßnahmen ergriffen, die sofort anlaufen, sollte es zu einem Hochwasser oder möglicherweise zu Erdrutschen kommen.

Krisenstab in Traunstein zusammengestellt

Die Sandsackabfüllanlagen in den Gemeinden Ruhpolding und Grabenstätt waren bereits gestern im Betrieb, um die Lager an Sandsäcken aufzufüllen. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sind auf den Ernstfall vorbereitet und können sofort mit Hilfsmaßnahmen starten. In der Großen Kreisstadt Traunstein wurde vorsorglich ein Krisenstab zusammengestellt, der sich aber erst im Notfall trifft. Auch im Landkreis Berchtesgadener Land ist man für den angekündigten Dauerregen gerüstet.

Mäßiger bis starker Dauerregen im Bereich Garmisch-Partenkirchen

Auch im Bereich des Ammer- und Wettersteingebirges haben sich die Prognosen entspannt. Nachdem dort Starkregen von bis zu 80 Litern befürchtet worden war, gehen aktuelle Wetterprognosen vom Samstag nur noch von 50 Litern für die kommende Nacht aus. Auch die Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Innsbruck gehen von mäßigem bis starkem Dauerregen aus, der am Sonntagfrüh nachlassen soll. Die Tiroler Meteorologen weisen keine Wetterwarnungen für die Nordalpen aus. Für den Bereich der Loisach gibt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim eine Vorwarnung für Hochwasser über den Hochwassernachrichtendienst Bayern aus. Hier muss mit steigenden Pegeln gerechnet werden, die im Laufe des Sonntags wieder zurück gehen. Für den Bereich der Ammer dürften die Hochwasser-Meldemarken nicht erreicht werden.

Lage in Rosenheim und Miesbach entspannt

Auch in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach ist die Wetterlage derzeit entspannt. Bisher gab es nur leichten Nieselregen. Für beide Landkreise gibt es seitens des Hochwassernachrichtendienstes Bayern keine aktuellen Warnmeldungen.