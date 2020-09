BR24Live: Aiwanger fordert vom Bund Steuerentlastung für Firmen

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben.

Bei den Anstrengungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Corona-Krise sieht der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Bundesregierung in der Pflicht. In seiner Regierungserklärung im Bayerischen Landtag appellierte Aiwanger an den Bund, sich steuerpolitisch und investitionspolitisch nicht selbst im Weg zu stehen.

Dringend nötig sei beispielsweise ein "Flottenaustausch-Programm" - für Pkw, Lkw und Flugzeuge. Durch steuerliche Anreize oder direkte Kaufanreize müsse dafür gesorgt werden, dass alte Verbrenner auf den Straßen durch moderne Diesel und Benziner ersetzt werden, die derzeit auf Halde stünden. Damit könne man der Umwelt und dem Verbraucher etwas Gutes tun - und zugleich Arbeitsplätze in der Automobilindustrie sichern.

Aiwanger: Unternehmenssteuer senken, Erbschaftssteuer streichen

Darüber hinaus verlangte Aiwanger Steuerentlastungen für Unternehmen. Zum einen müsse die Ausweitung der steuerlichen Verlustverrechnung auf mindestens drei Jahre ausgeweitet werden - damit würden Firmen belohnt, die in Deutschland ihre Steuern bezahlen, und die Liquidität der Unternehmen werde gestärkt. Die Unternehmenssteuer müsse dringend auf maximal 25 Prozent gesenkt werden - denn gegenwärtig sei Deutschland im Vergleich zu Ländern wie Tschechien, Ungarn, Bulgarien und Slowakei nicht wettbewerbsfähig.

Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise müsse Deutschland die Erbschaftsteuer abschaffen, fordert der Minister. "Dann haben wir auch hier die Sicherheit für Unternehmensübergaben, die Sicherheit für Eigentumsübergaben."

Wirtschaft durch Corona schwer getroffen

Aiwanger verwies auf die Schwierigkeiten, in die die Wirtschaft durch die Auswirkungen der Corona-Krise und des Transformationsprozesses geraten sei. Große Firmen bauten Arbeitsplätze ab, viele Beschäftigte seien in Kurzarbeit, im Frühjahr sei der Export massiv eingebrochen. Besonders betroffen seien Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrttechnik. Aber auch Beschäftigte in der Kulturbranche, Gastronomie und den Fluggesellschaften seien in Schwierigkeiten geraten. "Trotzdem will ich die Situation nicht zu schwarz malen", betonte er. "Jammern hilft nicht, wir müssen anpacken."

Aiwanger: Bayern anderen Ländern ein bis zwei Schritte voraus

Unter anderem dank der im vergangenen Jahr beschlossenen Hightech-Agenda sei der Freistaat anderen Ländern und Regionen "ein bis zwei Schritte voraus", sagte der Freie-Wähler-Politiker. Forschung sei kein Selbstzweck, sondern diene dazu, die Realwirtschaft zu stützen. Die Staatsregierung hatte vergangene Woche beschlossen, die Hightech-Agenda angesichts der Corona-Krise zu beschleunigen.

Zudem hob der Wirtschaftsminister die Förderung von Start-ups in Bayern hervor. Start-up-Gründer seien die Unternehmer von morgen, "das ist die Zukunft". Schon jetzt sei Bayern Gründerland Nummer eins in Deutschland, "das müssen wir stärken". Wichtig für die Zukunftsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft sei auch die Förderung von Bereichen wie 3D-Druck, künstliche Intelligenz, Quantencomputer.