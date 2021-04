BR24Live: Söder im BR-Gespräch zur K-Frage

Über Monate hat er versichert, sein Platz sei in Bayern. Gestern hat Markus Söder erklärt, dass er zur Kanzlerkandidatur in der Union bereit sei, wenn ihn die CDU unterstütze.

Seine Partei, die CSU, tut dies zumindest erwartungsgemäß: Am Nachmittag hat sich das CSU-Präsidium beraten und hinter Söder gestellt. Das CDU-Präsidium hingegen hat sich heute Vormittag für Armin Laschet ausgesprochen.

BR extra um 19.00 Uhr: BR-Chefredakteur Christian Nitsche live im Gespräch mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder.

Laschet fordert Gespräch mit Söder

CDU-Chef Laschet fordert nun eine schnelle Klärung mit dem CSU-Vorsitzenden Söder. Während die CDU-Spitze Druck machte, bremste die CSU-Führung. Generalsekretär Markus Blume sagte, heute sei nicht der Tag der Entscheidung, sondern der Beginn der Beratung - nicht endlos, aber ergebnisoffen.

Söder im Umfragen vorne

CSU-Chef Söder verwies auf einer Pressekonferenz nach dem CSU-Präsidium in München auf Umfragewerte sowohl für die Union als auch für ihn selbst. Man könne sich nicht abkoppeln von der Mehrheit der Bevölkerung. "Personen spielen nun mal eine zentrale Rolle", sagte Söder. Dass Personen die Parteien mitziehen und nicht umgekehrt habe man zuletzt bei Landtagswahlen gesehen.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak betonte am Mittag hingegen den vollen Rückhalt für Laschet in der Kanzlerkandidatenfrage. "Es gibt eine breite Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU", so Ziemiak.

Aber wie schon bei der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden findet Armin Laschet auch in der K-Frage nicht die uneingeschränkte Unterstützung seiner Partei. Für die CDU Mecklenburg-Vorpommerns beispielsweise "steht die Frage im Mittelpunkt, wer in der Lage ist, am ehesten die Bundestagswahl zu gewinnen. Das ist der, der den größten Rückhalt bei den Wählern hat. Und laut Umfragen ist das derzeit Markus Söder", sagte CDU-Landesgeneralsekretär Wolfgang Waldmüller in Schwerin.

Entscheidung Ende der Woche?

Wie geht es nun in diesem Machtkampf weiter? Der CSU-Parteivorsitzende Söder hat die Entscheidung über die Frage der Kanzlerkandidat der Union auf die nächsten Tage vertagt. Er glaube, dass die Entscheidung in dieser Woche fallen könne, so Söder. Man müsse erst noch in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und in die Parteigliederungen "hineinhorchen".

Ein weiterer Termin steht für den CSU-Vorsitzenden heute ab 19 Uhr an. In einem BR extra bespricht BR-Chefredakteur Christian Nitsche mit Markus Söder den heutigen Tag und die Entscheidung in der K-Frage der Union. BR24 überträgt die Sendung live (eingebettet über diesen Artikel).