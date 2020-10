BR24Live ab 19 Uhr: Söder im Interview zu Corona-Maßnahmen

Die Liste der Städte und Landkreise in Deutschland, die die Corona-Obergrenze gerissen haben wird immer länger. Insbesondere in vielen Großstädten spitzt sich die Lage zu: Nach Berlin, Köln, Frankfurt am Main, Bremen, Essen, Stuttgart hat nun auch München wieder den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) wieder überschritten. Nach wie vor gehen einzelne Bundesländer im Kampf gegen Corona aber sehr unterschiedlich vor, die Debatte über die richtigen Schutzmaßnahmen hat wieder stark Fahrt aufgenommen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht dringenden Handlungsbedarf - sonst droht seiner Meinung nach ein zweiter Lockdown. In einem BR extra stellt sich Söder am Abend 30 Minuten lang den Fragen von BR-Chefredakteur Cristian Nitsche. Droht im Freistaat nun die befürchtete zweite Corona-Welle? Worauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Wochen und Monaten einstellen? Sind die bisherigen Maßnahmen der Regierung angemessen?

BR24 zeigt das Livegespräch ab 19 Uhr im Livestream.

Politik berät über Corona-Maßnahmen

Am Dienstag befasst sich einmal mehr das bayerische Kabinett mit der Pandemie. Als Gast wird laut Ministerpräsident Söder dabei der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, erwartet.

Am Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten der Länder wieder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Ministerpräsident Söder mahnte in den vergangenen Tagen mehrfach bundesweit einheitliche und verständliche Regeln für alle an. "Dazu gehören: mehr Maske, weniger Alkohol und kleinere Partys. Und ein einheitliches Bußgeld von 250 Euro für Maskenverweigerer", schrieb er am Wochenende auf Twitter.