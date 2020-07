BR24Live ab 17 Uhr: Wollen die Bayern einen Kanzler Söder?

Die Diskussion läuft schon länger, durch den Besuch der Kanzlerin in Bayern bekam sie vergangene Woche aber zusätzlich Schwung: Die Bilder von Angela Merkel und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder im Schloss Herrenchiemsee gingen um die Welt und ließen Beobachter über die Ambitionen und Zukunftspläne des CSU-Chefs spekulieren. Will Söder vielleicht doch Merkels Nachfolge antreten?

Der neue BR-BayernTrend gibt nun Auskunft darüber, wie kurz vor der politischen Sommerpause die Stimmung bei den Wahlberechtigten im Freistaat ist. Dabei befasste sich das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap auch mit der Meinung der Bayern zur K-Frage: Ob sie Söder gern als Bundeskanzler sähen - oder er ihrer Meinung nach Ministerpräsident bleiben sollte.

Söder und sein Corona-Krisenmanagement

Ein weiterer Schwerpunkt des BR-BayernTrends ist auch dieses Mal wieder das Krisenmanagement der Staatsregierung in der Corona-Pandemie. Die jüngsten beiden BayernTrends Ende Mai und Anfang April sahen eine außergewöhnlich hohe Zustimmung in der Bevölkerung für die Arbeit von Ministerpräsident Söder und seiner schwarz-orangen Koalition in der aktuellen Krise. Hat sich die Stimmung seither verändert? Was halten die Wahlberechtigten in Bayern jetzt von den Corona-Maßnahmen der Staatsregierung?

Sonntagsfrage: Wie würden die Bayern gegenwärtig wählen?

Von der hohen Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement profitierte die CSU jeweils auch bei der Sonntagsfrage - die Christsozialen erreichten zuletzt Umfragewerte für Bayern, die sie wieder von der absoluten Mehrheit träumen lassen können. Hält das Umfragehoch der CSU an - oder können jetzt andere Parteien wieder verstärkt punkten?

Die wichtigsten Ergebnisse des BR-BayernTrends finden Sie ab 17 Uhr auf BR24. In einem BR24 Live stellt dann der Leiter des BR-Politikmagazins "Kontrovers", Andreas Bachmann, die wichtigsten Zahlen vor und ordnet sie ein. Zudem fassen mehrere Artikel die Ergebnisse zusammen. Ab 21 Uhr informiert "Kontrovers" dann im BR Fernsehen ausführlich über die Umfrage - und wichtige Fragen der bayerischen Landespolitik.