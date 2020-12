BR24Live ab 16 Uhr: Andere Vorweihnachtszeit, anderes Fest?

Für viele Bayern gehören Weihnachtsmarktbesuche und Weihnachtsfeiern in dieser besinnlichen Zeit einfach dazu. Doch Corona stellt uns dieses Jahr ein weiteres Mal auf die Probe. Möglichkeiten, sich auf einen Glühwein zu treffen, gibt es kaum, Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern finden online statt.

Für einige Menschen fühlt sich das trist an, doch Bayern macht das Beste daraus. Im Freistaat sind einige coronakonforme Alternativen entstanden, die der Vorweihnachtszeit gerecht werden.

BR24Live "Anders Weihnachten" ab 16 Uhr hier, sowie auf Facebook, Twitter und Youtube. Alle Infos zu Weihnachten und Corona erhalten Sie auch hier.

BR24Live zeigt Bayern von seiner weihnachtlichen Seite

Im BR24Live "Anders Weihnachten" schalten wir nach Nürnberg. Dort gibt es statt des Marktes der Partnerstädte dieses Jahr den Laden der Partnerstädte. Unser BR24Live-Reporter Michael Reiner spricht mit einer Budenbetreiberin. Die Einnahmen aus den Buden werden verwendet, um die unterschiedlichen Partnerschaftsvereine zu finanzieren.

In Deggendorf werden in diesem Jahr Tickets für Gottesdienstbesucher an Heiligabend ausgegeben. Außerdem finden mehr Gottesdienste statt, damit der Abstand gewahrt werden kann. Wer zu spät kommt, verliert sein Ticket. Unsere BR24Live-Reporterin Sarah Beham spricht mit dem Pfarrer einer Deggendorfer Gemeinde über die Vorbereitungen und schaut Kindern beim Einüben des diesjährigen Online-Krippenspiels zu.

In Warngau lässt sich unser BR24Live-Reporter Martin Breitkopf zeigen, wie akkurat und mit wie viel Leidenschaft man stolze 90 Plätzchensorten backen kann. Außerdem schauen wir uns in Landshut auf einem Drive-In-Weihnachtsmarkt um.

Familientherapeutin gibt Tipps fürs Weihnachtsfest während Corona

Neben all dem Ersatz für Glühwein und Weihnachtszauber wollen wir auch über die Schwierigkeit sprechen, wie es gelingt, bei diesem wichtigen Familienfest "Beziehungen auf Abstand" zu pflegen. Wir sprechen mit Familientherapeutin Angelika Gillmann darüber, wie es ist, Weihnachten getrennt von der Familie oder sogar ganz allein zu sein.

Wie bereitet man sich drauf vor und wie geht man mit Gewissensbissen um bei der Frage: Mit Familienmitgliedern aus Risikogruppen zusammenfeiern oder nicht? Sie können ihr Ihre Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellen.