BR24Live: Lockdown im Berchtesgadener Land - neue Informationen

Wenige Stunden nach der Ankündigung drastischer Corona-Schutzmaßnahmen im Berchtesgadener Land ist in dem oberbayerischen Landkreis eine neue Allgemeinverfügung in Kraft getreten. Sie gilt bis einschließlich 2. November, 24 Uhr, und enthält unter anderem strenge Ausgangsbeschränkungen - die bayernweit ersten seit mehreren Monaten. Hinzu kommt die Schließung von Schulen und Kitas, von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie von Restaurants und Biergärten.

Landrat Bernhard Kern (CSU), das Staatliche Gesundheitsamt und das Schulamt Berchtesgadener Land informieren ab 15 Uhr in Bad Reichenhall über die aktuelle Lage und den faktischen Lockdown. BR24 überträgt das Pressegespräch im Livestream.

Wohnung darf nur noch aus "triftigem Grund" verlassen werden

Laut Allgemeinverfügung darf die eigene Wohnung nur noch "bei Vorliegen triftiger Gründe" verlassen werden - beispielsweise für den Weg zur Arbeit, für Einkäufe oder die Versorgung von Tieren. Auch Sport und Bewegung im Freien sind erlaubt, aber nur allein, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder einer Person aus einem anderen Haushalt.

Die Polizei soll die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen kontrollieren. Betroffene müssten den Beamten die "triftigen Gründe" glaubhaft machen, heißt es in der Allgemeinverfügung.

Schüler und Kindergartenkinder müssen daheim bleiben

Erstmals seit Ende April schließen in einem bayerischen Landkreis wieder alle Schulen, Kindergärten, Krippen und Horte. Lediglich eine Notbetreuung soll es laut Landratsamt noch geben. Wer im Berchtesgadener Land wohnt, darf auch keine Einrichtung außerhalb des Landkreises besuchen.

Dagegen ist die Teilnahme an Prüfungen außerhalb des Landkreises zulässig. Allerdings muss der jeweilige Prüfling von anderen Teilnehmern abgesondert werden sowie Hygiene- und Abstandsregeln strikt einhalten.

Restaurants, Freizeit- und Kultureinrichtungen sind dicht

Sämtliche Veranstaltungen - mit Ausnahme von Gottesdiensten - werden verboten. Geschäfte des Einzelhandels und Dienstleistungsbetriebe dürfen geöffnet bleiben. Freizeit-, Sport und Kultureinrichtungen müssen dagegen für zwei Wochen geschlossen werden. Busreisen und Märkte (mit Ausnahme von Wochenmärkten) sind verboten.

Restaurants bleiben den Angaben zufolge geschlossen - ebenso Biergärten. Speisen zum Mitnehmen können bis 20 Uhr angeboten werden. Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende aufnehmen. Die rund 2.500 Gäste, die gerade Urlaub in der Region machen, müssen also abreisen.

Maskenpflicht auf belebten Plätzen

An Bahnhöfen und Bushaltestationen gilt eine Maskenpflicht. Darüber hinaus muss ein Mund-Nasen-Schutz in Bad Reichenhall, Freilassing, Berchtesgaden und Schönau am Königssee zwischen 6 und 23 Uhr auch auf bestimmten belebten öffentlichen Plätzen und Straßen getragen werden.

In Kliniken, Alten- und Pflegeheimen gibt es strikte Besuchsverbote. Die Begleitung Sterbender durch enge Angehörige bleibt aber zulässig.

Inzidenzwert weit über 200

Die Einschränkungen wurden am Montagnachmittag beschlossen, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) im Landkreis am Montag auf 252,06 gestiegen war. Landrat Bernhard Kern hatte am Montagabend an die Bevölkerung appelliert, sich an die neuen Regeln zu halten: "Bieten wir der Pandemie die Stirn, dann kommen wir gestärkt aus dieser Situation."

Nach aktuellen Angaben des Gesundheitsamts gibt es seit Montag 40 weitere bestätigte Corona-Fälle, der Inzidenzwert sank aufgrund der Berechnungsgrundlagen aber etwas und beträgt nun 236,01. Wie das Landratsamt mitteilte, befinden sich aktuell 698 direkte Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. In den Kliniken im Berchtesgadener Land würden derzeit neun Covid-19-Patienten aus dem Landkreis stationär behandelt.

Gesundheitsministerin Huml: Notbremse muss gezogen werden

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) betonte in München, bei schnell steigenden Corona-Zahlen ohne offensichtliche klare Infektionsherde sei ein schnelles Durchgreifen erforderlich. "Bei solchen Werten ist eine Kontaktnachverfolgung als wichtiges Mittel zur Eindämmung eine immense Herausforderung", sagte sie mit Blick auf den Inzidenzwert. Die jetzt verfügten Schutzmaßnahmen seien der richtige Weg. "Bei derart hohen Infektionszahlen muss die Notbremse gezogen werden."

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) bezeichnete die neuen Schutzmaßnahmen nach einer Kabinettssitzung als "richtig und zielführend". Denn im Berchtesgadener Land sei der Inzidenzwert "so dramatisch" gestiegen, das eine Reaktion "wirklich notwendig" geworden sei.