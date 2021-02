BR24Live ab 13 Uhr: Kabinett berät über Impfungen und Schulen

Wie bewertet das bayerische Kabinett die Ergebnisse des Impfgipfels vom Montag – unter anderem darüber beraten die Ministerinnen und Minister heute ab 10 Uhr in einer Videoschalte. Über die Ergebnisse informiert in der Pressekonferenz im Anschluss diesmal nicht Ministerpräsident Markus Söder, sondern Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit Staatskanzleichef Florian Herrmann, beide CSU.

Kultusminister berichtet über Stand beim Distanzunterricht

Das zweite große Thema dürfte die Schulpolitik sein. Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern wird im Kabinett über den Stand des Distanzunterrichts berichten und über den Start des Wechselunterrichts. Am Montag hat im kleinen Rahmen der Wechselunterricht wieder begonnen, für einige Abschlussklassen - zum Beispiel an Gymnasien und Beruflichen Oberschulen. In Nürnberg verweigerten dabei Abiturienten den Präsenzunterricht.

In welcher Form ab Mitte Februar der Schulunterricht wieder aufgenommen werden kann, ist weiter unklar. Dazu müsse man die aktuelle Corona-Lage abwarten, hieß es vorab aus dem Kultusministerium. Ziel sei aber, ab dem 15. Februar die Abschlussklassen aller Schularten und auch möglichst viele weitere Jahrgangsstufen vom Digitalunterricht zumindest in den Wechselunterricht an die Schulen zurückzuholen.

Freie Wähler-Abgeordnete plädiert für zusätzliche Ferientage

Derweil kommen aus der Landtagsfraktion der Freien Wähler Vorschläge, wie die gestrichenen Faschingsferien kompensiert werden könnten. Die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Eva Gottstein, plädiert dafür, den 14. Mai als zusätzlichen Ferientag vorzusehen. Am 13. Mai ist Christi Himmelfahrt, der Brückentag könnte Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und Lehrern ein langes freies Wochenende bescheren. Außerdem liege der Tag in einer Zeit, in der es voraussichtlich, bei stark gesunkenen Inzidenzwerten, wieder viel mehr Freizeitmöglichkeiten geben werde als Mitte Februar, so Eva Gottstein. Außerdem wünscht sie sich, dass am Buß- und Bettag in diesem Jahr nicht nur Schülerinnen frei haben, sondern auch den Lehrern dieser Tag als zusätzlicher freier Tag angeboten wird.