BR24Live ab 13.55: Söder erklärt Corona-Maßnahmen im Landtag

Nach der angekündigten Verschärfung der bayerischen Corona-Beschränkungen, die ab morgen gelten sollen, berät der Bayerische Landtag heute über den Kurs der Staatsregierung. Die Plenarsitzung beginnt mit einer weiteren Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Darin will er die geplanten und teils strengeren Maßnahmen gegen Kritik verteidigen und die Opposition nach eigenen Worten dazu bringen, "Farbe zu bekennen". BR24 überträgt die Regierungserklärung samt Aussprache live.

Söder will Zustimmung des Landtags

Nächtliche Ausgangssperren in Corona-Hotspots, weniger Kontakte an Silvester, Wechselunterricht ab Klasse 8, Alkoholkonsumverbot unter freiem Himmel und strengere Regeln beim Grenzverkehr: Unter anderem darauf hat sich die Staatsregierung am Sonntag verständigt. Auch allgemeine Ausgangsbeschränkungen in ganz Bayern sind angekündigt - allerdings dürfte sich dadurch nach jetzigem Stand für die meisten Menschen wenig ändern.

Nach der Aussprache der Fraktionen im Anschluss an die Regierungserklärungen sollen die Abgeordneten im Landtag über den bereits beschlossenen Zehn-Punkte-Plan abstimmen. Söder betonte vorab, dass die Maßnahmen ohne die Zustimmung des Landtags nicht in Kraft treten sollen. Formal hat die Abstimmung aber nur symbolischen Charakter, weil die Staatsregierung in der Corona-Pandemie über Verordnungen agiert.

Söder-Kurs: Mehrheit im Landtag wohl sicher

Angesichts der Regierungsmehrheit von CSU und Freien Wählern dürfte eine Mehrheit für die Verschärfung sicher sein. Denn auch die Grünen haben bereits angekündigt, den Maßnahmen zuzustimmen. Aus SPD und FDP kam bislang teils Zustimmung, teils Ablehnung zu den verschärften Beschränkungen. Die AfD lehnt die Anti-Corona-Politik der Staatsregierung inzwischen grundlegend ab - und warnte vorab vor einem "von Söder erwünschten 'Durchwinken' des Landtags".

Trotz aller angekündigter Verschärfungen hält die Staatsregierung bislang an den geplanten Lockerungen für Weihnachten fest. Zwischen 23. und 26. Dezember dürfen sich dann zehn Erwachsene plus zugehörige Kinder unter 14 Jahren treffen. Weihnachten sei gerade für viele ältere Menschen von besonderer Bedeutung, erklärte Söder gestern. Für viele Menschen sei es das wichtigste Fest des Jahres. Hinzu komme, dass es an Weihnachten keine Partys gebe, die Feiern fänden einzig in den Familien statt.