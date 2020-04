BR24Live ab 12.55 Uhr: Kabinett beschließt Corona-Lockerungen

Ab kommender Woche sollen in Bayern unter Auflagen wieder Gottesdienste erlaubt sein. Das Kabinett will dies in seiner Sitzung in München formell beschließen. Unter strengen Auflagen wie Mindestabständen zwischen den Kirchgängern und der maximalen Teilnehmerzahl sollen dann wieder alle Religionsgemeinschaften Gottesdienste mit Besuchern anbieten können.

Außerdem werden Änderungen für Geschäfte beschlossen: Weil der Verwaltungsgerichtshof die bisherige Regelung für einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung hält, will die Staatsregierung jetzt auch großen Märkten wieder gestatten, Kunden zu bedienen. Allerdings nur dann, wenn sie nicht mehr als 800 Quadratmeter ihrer Verkaufsfläche öffnen.

Erste Erfahrungen mit den Lockerungen werden beraten

Der Ministerrat will gemeinsam bewerten, wie sich die gestern in Kraft getretenen Lockerungen bewährt haben: Die Abschlussklassen in der Schule, die meisten Geschäfte wieder offen, und Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln. Schulminister Michael Piazolo und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer werden berichten.

Über Wochen hat die Staatsregierung ihre Kabinetts-Pressekonferenzen nur per Video abgehalten. Heute dürfen Journalisten erstmals wieder persönlich erscheinen und Nachfragen stellen. Die Pressekonferenz wird dafür von der Staatskanzlei ins Prinz-Carl-Palais verlegt.

Die Pressekonferenz wird live auf BR24 und in einer Rundschau extra ab 12.55 Uhr im BR Fernsehen übertragen.