BR24Live ab 12.50: Kabinett bringt harten Lockdown auf den Weg

Wenige Tage vor Weihnachten kommt bundesweit ein harter Lockdown - und in Bayern wird er noch etwas schärfer ausfallen als in vielen anderen Ländern: Das bayerische Kabinett will heute die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse für den Freistaat auf den Weg bringen und darüber hinaus eine nächtliche Ausgangssperre für das ganze Bundesland beschließen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte schon am Sonntag an, Bayern werde die Bund-Länder-Beschlüsse "maximal" umsetzen.

Somit müssen ab Mittwoch bis mindestens 10. Januar die meisten Geschäfte schließen. Söder stellte auch schon klar, dass am Mittwoch Schulen und Kitas weitgehend geschlossen werden - lediglich eine Notbetreuung soll angeboten werden. Über die Ergebnisse der Video-Konferenz des Kabinetts informieren anschließend der Ministerpräsident, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Kultusminister Michael Piazolo (beide Freie Wähler) und Sozialministerin Carolina Trautner (CSU).

BR24 überträgt die Pressekonferenz live. Der Livestream beginnt um 12.50 Uhr.

Aiwanger will Lockdown zustimmen - bleibt aber skeptisch

Besonders für Wirtschaftsminister Aiwanger dürfte der Lockdown ein schwerer Schritt sein. Schließlich hatte er in den vergangenen Wochen immer wieder optimistisch in Richtung Weihnachten geschaut und gehofft, dass vielleicht rund um Weihnachten sogar Restaurants wieder öffnen könnten. Nun aber passiert das Gegenteil.

Im B5-Interview machte Aiwanger zwar deutlich, dass der den Lockdown mittagen wird. "Es bleibt uns am Ende nichts anderes übrig", sagte er. Denn es stehe der Druck im Raum, "wenn ihr jetzt nicht handelt, seid ihr Schuld an den Toten". Er mahnte zugleich aber erneut an, im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften verstärkt um auf FFP2-Masken zu setzen - um "noch mehr Infektionsrisiken ausschalten" zu können. Die FFP2-Maske müsse "jetzt schellstmöglich in die Bevölkerung" gebracht werden.

Mit Blick auf die angekündigte finanzielle Untersützung der von der Schließung betroffenen Geschäfte und Unternehmen warnte der bayerische Wirtschaftsminister vor einem länger anhaltenden Lockdown: "Das sind natürlich neue Milliardenzahlungen, die wir hier leisten müssen. Irgendwann stellt man sich die Frage, ob das der richtige Weg ist, immer nur zuzusperren und zu entschädigen." Er forderte: "Wir müssen noch genauer hinsehen."

Grüne fordern langfristige Strategie gegen Corona

Für den Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl kommt der Lockdown zu schnell. Dem BR sagte er, er hätte sich mehr Vorlauf gewünscht, die Maßnahmen seien "schon aus der Hüfte geschossen". Generell aber stehe seine Fraktion hinter den Beschlüssen.

Katharina Schulze, die bayerische Fraktionschefin der Grünen, hält die Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, für sinnvoll. Sie forderte die Staatsregierung aber auf, jetzt die Zeit zu nutzen, um langfristige Strategien zu erarbeiten - für die Zeit ab Januar und danach.

Landtag berät in Sondersitzung morgen

Morgen soll dann im Landtag in einer Sondersitzung über die schärferen Schutzmaßnahmen diskutiert werden. Ab Mittwoch sollen wegen Corona nur noch Geschäfte "des notwendigen täglichen Bedarfs" geöffnet sein dürfen. Dazu zählen aber einige: Lebensmittelmärkte, Apotheken, Drogerien, Optiker bis zu hin Tankstellen dürfen geöffnet bleiben – auch Christbäume dürfen weiterhin verkauft werden. Pyrotechnik für Silvester dagegen nicht.

Ebenfalls ab übermorgen sollen in Bayern alle Schülerinnen und Schüler von daheim aus unterrichtet werden. Für Kinder, deren Eltern keinen Urlaub mehr haben oder die aus anderen Gründen nicht daheimbleiben können, wird es laut Söder eine Notbetreuung geben.

An Weihnachten gilt: ein Hausstand plus vier Personen

Bereits jetzt gilt in Bayern eine allgemeine Ausgangsbeschränkung. Die Wohnung darf nur aus triftigem Grund verlassen werden. Die Liste dieser Gründe ist allerdings recht lang - dazu zählt auch der Besuch eines anderen Haushalts, sofern die Obergrenze von insgesamt fünf Personen (plus dazugehörige Kinder unter 14 Jahren) nicht überschritten wird. Diese Beschränkung soll lediglich vom 24. bis 26. Dezember etwas gelockert werden: Dann darf man über den eigenen Hausstand hinaus noch vier Menschen einladen - allerdings nur aus dem engsten Familienkreis.

Die geplante nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr für ganz Bayern soll laut Söder sowohl für Silvester als auch an Weihnachten unverändert gelten. "Corona macht leider auch an Weihnachten nicht Halt oder Pause, und deswegen gelten die Regeln auch für die Feiertage", sagte der Ministerpräsident im BR-Interview.