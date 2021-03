BR24Live: Bayerisches Kabinett zur Corona-Lage

Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca erst einmal aus. Tausende Impftermine wurden abgesagt. Der Impf-Stopp bringt auch die bayerischen Planungen durcheinander, Hausärzte in die Impfkampagne mit einzubinden. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte angekündigt, dass die Hausärzte in Bayern schon am 1. April und damit früher als anderswo in Deutschland damit beginnen sollen, ihre Patienten gegen Corona zu impfen. Dafür dürfte es jedoch nicht genug Impfstoff geben.

Kabinett berät über Impfstrategie

Ob die Staatsregierung trotz aller Impfprobleme an dem Plan festhält und wie sie die Probleme lösen will, darüber berät heute das Bayerische Kabinett. Über die Ergebnisse informieren der Bayerische Ministerpräsident, Markus Söder (CSU), Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ab 11.55 Uhr in einer Pressekonferenz. Thema in der Kabinettssitzung sollen auch die Testmöglichkeiten für Schüler und Lehrer sein. Hier gab es in den vergangenen Tagen viel Kritik am Bayerischen Kultusministerium.

Kritik an Kultusminister Piazolo: Zu wenig Tests für Schüler und Lehrer

Lehrerverbände kritisieren, dass seit gestern wieder viele Schüler in die Schule gehen dürfen – trotz steigender Inzidenzwerte. In Landkreisen und Städten, in denen der Inzidenzwert unter 100 liegt, können alle Schüler wieder in den Wechselunterricht. Bei einer Inzidenz unter 50 sollen Grund- und Förderschüler sogar wieder in den Präsenzunterricht gehen. Solange die Lehrer nicht geimpft seien und es zu wenig Testmöglichkeiten gäbe, halten Lehrerverbände den Wechsel- oder Präsenzunterricht jedoch für zu gefährlich.

Auch der Bayerische Elternverband hat sich in einem offenen Brief an Kultusminister Piazolo gewandt. Viele Eltern seien besorgt und entkräftet. Sie würden nur "ständige punktuelle Korrekturen im Schulwesen" wahrnehmen. Die Väter und Mütter vermissten eine "lange Sicht auf die Bildungsverläufe der Kinder sowie auf weitere Wellen und weitere Pandemien". Man brauche Perspektiven. Die gibt es bei wechselnden Inzidenzen jedoch nur, wenn mehr geimpft und viel getestet wird.

Bericht des Kultusministers: Wie laufen die Schulöffnungen?

Laut Staatskanzlei soll Kultusminister Piazolo in der heutigen Sitzung darüber berichten, wie der Neustart nach dem Lockdown an den Schulen gestern geklappt hat. Ein besonderer Blick dürfte dabei auf die Testmöglichkeiten für Schüler und Lehrer fallen. Werden die freiwilligen Tests überhaupt angenommen? Wie und wo wird getestet? Und gibt es genug Tests für alle?