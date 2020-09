BR24Live ab 11.45 Uhr: "Koa Wiesn" - und jetzt?

Menschenmassen in Tracht, Festzelte, Riesenrad, massig Brezn und Bier: So kennt man das Oktoberfest. Doch dieses Jahr erinnert die leere Münchner Theresienwiese nicht gerade an einer große Volksfest-Gaudi. Schuld ist das Coronavirus. Wegen Corona gibt es dieses Jahr "Koa Wiesn."

Und jetzt? Wo kommt trotz der Umstände Stimmung auf? Was ist zum ursprünglich geplanten Wiesn-Auftakt los in München? Unsere Reporter Moritz Steinbacher, Tanja Gronde und Luisa Scheller sind für BR24 in der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs. Das "Koa Wiesn"-Spezial ab 11.45 Uhr im BR24live.

Alkoholverbot auf der Theresienwiese

Um Menschenansammlungen auf der Theresienwiese und mögliche Wiesn-Ersatzpartys zu vermeiden, hat die Stadt München im Voraus dazu aufgerufen, das Oktoberfest-Areal zu meiden und - zusätzlich zu bereits bekannten Hotspots - ein Alkoholverbot auch auf der Theresienwiese erlassen. Auf der gesamten Fläche gilt: kein Alkohol von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr des Folgetages. Bei Verstößen muss mit einem Bußgeld gerechnet werden.

Grund dafür sind die steigenden Corona-Neuinfektionen. München hat am Freitag den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche gerissen.

Corona-Grenzwert gerissen

Vorerst sollen zwar keine einschneidenden Corona-Maßnahmen für das öffentliche Leben beschlossen werden, Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ruft allerdings zur Wachsamkeit auf. Und: Es könne sein, dass zur Beginn der kommenden Woche neue Regeln beschlossen werden, so Reiter.

"Wir alle müssen daher jetzt noch wachsamer sein als in den vergangenen Wochen – und mit aller Konsequenz eine weitere Ausbreitung von Covid-19 bestmöglich verhindern." Dieter Reiter, SPD, Oberbürgermeister von München

"O'zapft is": Münchens Alternativen zur Wiesn

Ein bisschen Wiesn-Lebensgefühl soll jedenfalls auf der "Wirtshauswiesn" vermittelt werden. Über 50 Lokale in München und im Umland machen mit. Dort wird auch angezapft - natürlich unter Corona-Auflagen. Oberbürgermeister Reiter ermahnte Wirte und Besucher, das Corona-Hygienekonzept einzuhalten, und kündigte intensive Kontrollen von Polizei und Kreisverwaltungsreferat (KVR) an.

BR24 ist um 12 Uhr live mit dabei, wenn es in der Münchner Innenstadt heißt: "O'zapft is". Eine Alternative zur Wiesn bietet auch die Aktion "Sommer in der Stadt". Im Olympiapark und auch auf dem Königsplatz zum Beispiel finden noch bis zum 4. Oktober Mini-Volksfeste mit Fahrgeschäften und Ständen statt.

Oktoberfest mehr als 20 Mal ausgefallen

Das erste Oktoberfest überhaupt fand vor 210 Jahren statt - zur Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese. Seitdem ist das größte Volksfest der Welt aufgrund von Kriegen oder Cholera mehr als 20 Mal ausgefallen. Die letzte Absage liegt allerdings schon mehr als 70 Jahre zurück.

Der Herbst beginnt also ohne den Start des 187. Münchner Oktoberfest - bleibt in diesem Jahr Zeit, um den Anstich zu perfektionieren. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) brauchte im letzten Jahr im Übrigen nur zwei Schläge.