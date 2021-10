BR24live 10.30 Uhr: AfD in Bayern vor Rechtsruck

Beim Landesparteitag der AfD in Greding hat das Netzwerk des offiziell aufgelösten Flügels erfolgreich die Strippen gezogen. Nun droht der Bayern-AfD mit dem neuen Landeschef Stephan Protschka ein klare Verschiebung nach rechts außen. Eine Analyse.

Vier Kernbotschaften des Parteitags

Die Handys der AfD-Delegierten standen am Samstagnachmittag nicht mehr still: in etlichen Online-Chatgruppen wurden auf dem Parteitag interne Abstimmungen getroffen, welcher Kandidat unterstützt werden soll und wer nicht. Vorstandswahlen bei der AfD gleichen einem Kräftemessen: welches Lager schafft es, mehr Unterstützer zu mobilisieren, welche Kandidaten haben mehr Verbündete. Bei den Wahlen zeigten sich am Samstag vier Dinge:

1. Der eigentlich als aufgelöst geltende Flügel ist weiter aktiv. Einzelne Disziplinarverfahren gegen Flügel-Anhänger haben die Gruppierung rund um den thüringer Parteichef Björn Höcke nicht bremsen können. Im Gegenteil: Entgegen der tatsächlichen Kräfteverhältnisse im Landesverband, der zahlenmäßig vom bürgerlichen Lager innerhalb der AfD dominiert wird, sind die Rechtsaußen in vielen Kreisverbänden erstarkt.

2. Das Tauziehen um Vorstandsposten auf dem für alle Mitglieder offenen Parteitag hat der Flügel für sich entscheiden können, mit einer knappen, aber stabilen Mehrheit. Damit sind die Mitglieder im neuen Landesvorstand mehrheitlich aus dem völkisch-nationalen Lager. Es gibt einen Rechtsruck in der Bayern-AfD. Zwar erreichte der Höcke-Vertraute Martin Böhm nach einem ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem früheren Landesvorsitzenden Martin Sichert in zwei Wahlgängen nicht die nötige 50-Prozent-Mehrheit für das höchste Parteiamt. Im darauffolgenden neuen Wahlgang konnte jedoch Stephan Protschka aus dem niederbayerischen Mamming die Wahl mit 51,8 Prozent für sich entscheiden, mithilfe der Stimmen aus dem Flügellager. Protschka fiel bereits in der Vergangenheit mit provokanten Äußerungen auf, benutzte öffentlich das N-Wort und bezeichnete einzelne Journalisten als "Abschaum". Auch die neuen Stellvertreter Rainer Rothfuß und Martin Böhm zählen zum rechts außen Spektrum, ebenso die neuen Schriftführer Ferdinand Mang und Kathrin Knabe. Lediglich der schwäbische Wirtschaftspolitiker Gerd Mannes schaffte es als Vertreter des verhältnismäßig moderaten Lagers nach mehreren Niederlagen noch auf den Posten des Dritten Stellvertreters.

3. Die AfD in Bayern ist offensichtlich weiter in zwei Lager gespalten. Das trat bei fast allen Abstimmungen deutlich zutage. Wenn ein Parteichef nur von der Hälfte seiner Mitglieder unterstützt wird, wäre das in anderen Parteien mehr als eine Watschn. Bei der AfD scheinen andere Gesetze zu gelten: Hier sieht es der Neugewählte nicht als Problem an, dass die Hälfte ihm die Gefolgschaft augenscheinlich verweigert. Protschka interpretierte gegenüber dem BR das Ergebnis sogar dahingehend, dass er die "breite Mehrheit der Partei" hinter sich habe.

4. Die Machtverhältnisse in Fraktion und Partei wurden auf den Kopf gestellt: bis vor Kurzem lagen die Geschicke des Fraktionsvorstandes in den Händen der Flügel-Anhänger. Seit wenigen Wochen hat nun das moderatere Lager das Sagen, die neuen Fraktionschefs Ulrich Singer und Christian Klingen wollen einen konstruktiveren Kurs der AfD im Bayerischen Landtag fahren. Im Landesvorstand dagegen wechselt das Zepter nun von Corinna Miazga in die Hände der Scharfmacher. Gewissermaßen ein Gleichgewicht der Mächte auf Landesebene.

Vorstandswahl auf Bundesebene im Dezember

Mit Interesse verfolgen die bayerischen Delegierten nun die Entwicklungen in der Bundespartei. Hier werden dem bayerischen AfD-Listenführer bei der Bundestagswahl Peter Boehringer Ambitionen auf einen Sitz im Bundesvorstand nachgesagt. Dieser wird im Dezember neu gewählt. Der neue Landeschef Protschka hat bereits angekündigt, sich nun von der Bundesbühne der Partei als bisheriger Beisitzer zurückzuziehen. Dem BR bestätigte Boehringer, dass er sich auf einen Sitz im Vorstand bewerben werde. Innerhalb der AfD wird er gar als Nachfolger von Jörg Meuthen für das Amt des Co-Bundessprechers neben Tino Chrupalla gehandelt. Boehringer wäre der erste Bayer als Parteichef der AfD auf Bundesebene. Der Bundestagsabgeordnete gilt als flügelnah und könnte so den angedeuteten Rechtsruck der AfD in Bayern verstärken.