BR24Live: Piazolo will Hotspot-Strategie für Schulen

Angesichts der Corona-Pandemie wird es wohl in Bayern konkrete Vorgaben für Schulen in Hotspots mit hohen Infektionszahlen geben. Nötig sei eine Hotspot-Strategie, die eine Linie vorgebe, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) in München. Die Entscheidungen würden dann weiterhin vor Ort fallen.

Mit Blick auf die hohen Corona-Zahlen geht der Minister davon aus, dass es in nächster Zeit häufiger einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht geben wird, insbesondere für Schüler ab der 7. Klasse. An Grund- und Förderschulen sei dagegen der persönliche Kontakt und der Präsenzunterricht besonders wichtig.

Piazolo geht davon aus, dass sich Bund und Länder auf ein solches Vorgehen am Mittwoch beim Corona-Gipfel verständigen werden. Die Beschlussvorlage der Bundesländer sieht für "besondere Infektionshotspots" weitergehende Maßnahmen - wie zum Beispiel Hybridunterricht - vor.

Weihnachtsferien werden verlängert

Eine wichtige Nachricht hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Morgen schon vorweggenommen: Wegen der hohen Corona-Zahlen in Bayern starten die Schulferien früher. Der letzte Schultag wird nun nicht der 22., sondern der 18. Dezember sein. Damit solle der Abstand zwischen Unterricht und Weihnachten vergrößert und das Infektionsrisiko gesenkt werden, sagte Söder dem BR.

Der Ministerpräsident hatte vergangene Woche auch mehrfach gefordert, dass die Schutzmaßnahmen an Schulen verstärkt werden müssten. Es gelte, sich auf "alternative Unterrichtsformen" vorzubereiten. Insbesondere bei höheren Klassen plädiert Söder für Klassenteilungen und den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht.

Notbetreuung für Start der Weihnachtsferien geplant

Schon vor der Pressekonferenz teilte Piazolo dem BR mit, dass das sein Ministerium derzeit an Details zum früheren Ferienstart arbeite. Dabei gehe es zum Beispiel um eine Notbetreuung für Schüler, deren Eltern arbeiten müssen. Der Minister versicherte, er sei in die Entscheidung über den vorgezogenen Beginn eingebunden gewesen.

Mitte November hatte Piazolo die Diskussion über verlängerte Weihnachtsferien noch als "nicht sinnvoll" kritisiert. Söder sagte vergangene Woche zwei Tage längere oder kürzere Ferien seien für ihn nicht das Entscheidende, man könne aber darüber nachdenken.

