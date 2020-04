BR24Live 8.55 Uhr: Fällt auch die Wiesn wegen Corona aus?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kommen am heutigen Dienstag zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammen. Es gehe um den "aktuellen Sachstand des diesjährigen Oktoberfestes", heißt es wörtlich in einer Pressemitteilung der Staatskanzlei.

Politiker tendieren zu Absage der Wiesn

Wiesn-Fans, Festwirte und Schausteller dürften angesichts dieser Pressekonferenz allerdings wenig optimistisch sein. Denn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte zuletzt immer wieder betont, er könne sich derzeit nicht vorstellen, dass eine Großveranstaltung wie das Oktoberfest stattfinden werde.

Ähnlich hatte sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter geäußert. Er teile die Skepsis des Ministerpräsidenten, so Reiter. Es sei derzeit einfach schwer vorstellbar, schließlich gehe es nicht nur um die deutschen oder Münchner Verhältnisse, sondern um die Lage weltweit. Am Wochenende plädierte auch Alt-OB Christian Ude für eine zeitnahe Absage der Wiesn. Ein Oktoberfest in diesem Jahr wäre für ihn das falsche Signal: Die begeisterten Gäste aus aller Welt würden in Corona-Zeiten fernbleiben. Und auch viele Münchner würden sich wohl nicht raustrauen.

Die "Bild"-Zeitung meldete am Montag unter Berufung auf "Interne Kreise", dass die Entscheidung für eine Absage gefallen sei. Wolfgang Wittl, Sprecher von Ministerpräsident Söder, wollte das dem BR nicht bestätigen. "Davon weiß ich nichts", sagte Wittl.

Ausfall wäre harter Schlag für Wirtschaft und Schausteller

Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt kommen im Durchschnitt zum größten Volksfest der Welt nach München. Bis zu 250.000 Menschen sind an sehr gut besuchten Tagen auf dem rund 34 Hektar großen Festgelände unterwegs.

Für die Wirtschaft wäre eine Absage ein schwerer Schlag. Rund 1,23 Milliarden Euro nahm die Wirtschaft laut Stadt mit dem Oktoberfest im vergangenen Jahr ein. Der deutsche Brauerbund und der Deutsche Schaustellerbund schlugen bereits Alarm. Das Jahr 2020 werde womöglich zum Totalausfall für ihre Zünfte, ohne Hilfen vom Staat müssten zahlreiche Schaustellerfamilien und Brauereien voraussichtlich im Laufe des Jahres aufgeben.