BR24live: Oktoberfest - Festleitung zieht Zwischenbilanz

Viele Gäste aus dem Ausland, keine größeren Personalausfälle wegen Corona und nach einem verregneten Start dann zumindest zeitweise gutes Wetter. Das Oktoberfest ist nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder in die Gänge gekommen. "Ich bin total zufrieden – die Wiesn findet statt", sagte Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) am Freitag. Bisher kamen zwar vor allem an den verregneten ersten Tagen etwas weniger Besucherinnen und Besucher als bei der Wiesn 2019. Ohne Gedränge war dafür entspanntes Flanieren auf dem Gelände möglich.

Am Sonntagmorgen will die Festleitung eine Bilanz zur Halbzeit des Oktoberfests ziehen. BR24 überträgt die Pressekonferenz ab 9.30 Uhr live und macht den Stimmungs-Check auf der Wiesn. Den Livestream können Sie eingebettet über diesen Artikel ansehen und auf den Social-Media-Plattformen von BR24 Facebook, Twitter und YouTube.

Viele Gäste aus Amerika und Großbritannien

Am Freitag strömten bei strahlendem Wetter zahlreiche Gäste in Tracht zur Festwiese. "Es werden mehr Besucher", sagte Baumgärtner erwartungsvoll.

Man habe diesmal überdurchschnittlich viele Gäste aus dem Ausland. Vor allem Briten und US-Amerikaner feierten in großer Zahl. Ein Grund für das Interesse speziell der Amerikaner könnte der für sie günstige Dollar-Kurs sein. Die Hotelbuchungen spiegeln dabei die internationale Lage wider: Auffallend viele US-Amerikaner und deutlich weniger Oktoberfest-Besucher aus Asien und aus Russland sind demnach heuer da.

Zweites Wochenende gehört traditionell den Italienern

Das zweite Wochenende gilt beim Oktoberfest in München traditionell als "Italiener-Wochenende". Erfahrungsgemäß kommen fast 20 Prozent der ausländischen Wiesnbesucher aus Italien. Auch die Rettungsdienste und Einsatzkräfte haben sich darauf eingestellt: Sanitäter, Polizeibeamte und Feuerwehrleute aus Südtirol unterstützen die deutschen Kolleginnen und Kollegen und können zum Beispiel auch helfen, wenn italienische Gäste den Notruf 1-1-2 wählen.

Wie lange die Masse der Italiener bleibt, muss sich noch zeigen: In Italien wird heute gewählt. Briefwahl gibt es nur für im Ausland lebende Italiener, und die Wahllokale schließen um 23 Uhr. Außerdem setzte bereits am Samstag wieder Regen ein – womöglich ein weiterer Grund für Besucher aus Italien, früher abzureisen als sonst.