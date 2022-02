LIVE in 19 Minuten

BR24live 9.15 Uhr: Münchner Sicherheitskonferenz geht zu Ende

Nach drei Tagen endet heute die Münchner Sicherheitskonferenz - in deren Fokus in diesem Jahr der Russland-Ukraine-Konflikt steht. Am heutigen Sonntag wird jedoch auch die Zukunft der EU ein Schwerpunktthema sein.