BR24live 10 Uhr: Nach OEZ-Attentat - München stellt Studie vor

Es waren Stunden des Schreckens: Am 22. Juli 2016 erschoss ein 18-Jähriger rund um das Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München neun Menschen und tötete sich dann selbst. Die Opfer: acht Jugendliche und eine 45-Jährige, fast alle mit Migrationshintergrund. Ihre Familien wurden an diesem Sommerabend ins Unglück gestürzt, eine ganze Stadt geriet in Panik aus Angst vor weiteren Anschlägen.

Fünf Jahre nach dem Attentat: Der Hass existiert noch immer

Ein Amoklauf, ein Racheakt wegen Mobbings, hieß es lange - obwohl eine rechtsradikale Gesinnung des Täters bald offenbar wurde. Erst 2018 stufte das Bundesamt für Justiz die Tat als extremistisch ein. Am Donnerstag dieser Woche jährt sich der Anschlag zum fünften Mal.

Expertenrunde zur Prävention von Hasskriminalität

Antisemitische Hetze, rassistische Beschimpfungen bis hin zu tätlichen Übergriffen: Wie kann man derartige Hasskriminalität verhindern? Was kann seitens der Kommunen zur Prävention getan werden? Damit beschäftigte sich eine Dunkelfeldstudie der Münchner Fachstelle für Demokratie.

Zu den Erkenntnissen aus der Studie und zur Lage der Hasskriminalität in der Landeshauptstadt aus polizeilicher Sicht veranstaltet die Stadt München am heutigen Dienstag ein Hearing mit einer Expertenrunde, die von Oberbürgermeister Dieter Reiter geleitet wird.