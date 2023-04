BR24live 22.00 Uhr: Christen in Bayern feiern Ostern

In der Dunkelheit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen begehen Christen in Bayern und auf der ganzen Welt die Osternacht. Für viele Gläubige ist sie der Höhepunkt im Kirchenjahr. Sie feiern, dass Jesus an Ostern von den Toten auferstanden ist.

BR24 überträgt die evangelische Feier zur Osternacht aus der Erlöserkirche in Bad Kissingen live um 22 Uhr. Dem Gottesdienst stehen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk vor.

Symbole der Osternacht verdeutlichen Auferstehung

Die Liturgie der Osternacht nutzt eine Reihe von Symbolen, um den Auferstehungsglauben zu verdeutlichen: So wird zu Beginn des Gottesdienstes ein Feuer entzündet, das Christus als Licht der Welt versinnbildlicht. Eine Wassersegnung erinnert an die Taufe.

Wie sich die Auferstehung Jesu vollzog, wird in der Bibel nicht beschrieben. Das Neue Testament erwähnt auch keine Augenzeugen. Hingegen enthalten die Evangelien und Paulus-Briefe Berichte über das leere Grab, die Verkündigung der Auferstehung durch einen Engel, über Erscheinungen des Auferstandenen und die Bekenntnisse, die diesen Glauben bezeugen.

Warum das Grab am Ostermorgen leer war und wo Jesus nach seiner Auferstehung hin ist, darüber gibt es heute mehrere Theorien.

Mit Ostern endet die Fastenzeit

Die Osternacht markiert auch das Ende der Fastenzeit, in der viele Gläubige von Aschermittwoch an auf liebgewonnene Nahrungsmittel oder Rituale verzichtet haben. Der Osterzeit geht bis Pfingsten, wo an Christi Himmelfahrt (dem 40. Tag nach Ostern) die Rückkehr Jesu an Gottes Seite und an Pfingsten (dem 50. Tag nach Ostern) die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert wird.

Mit Informationen der KNA