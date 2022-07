BR24live 20.15 Uhr: "jetzt red i" – Söder stellt sich Fragen

LIVE in 25 Minuten

Der Ukraine-Krieg hat die Sorgen vieler Menschen in Bayern verstärkt. Die Energiepreise gehen nach oben, die Inflationsrate steigt. Was treibt die Menschen um? Ministerpräsident Söder stellt sich heute ab 20.15 Uhr in "jetzt red i" Fragen der Bürger.