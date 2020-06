BR24Live 17Uhr: Billigfleisch - Was sind uns Lebensmittel wert?

Einem Mindestpreis sind viele Landwirte deshalb nicht abgeneigt. Gleichzeitig zeigen sie sich aber zurückhaltend, ob das Geld auch wirklich bei ihnen landet. Ein Cent mehr pro Liter Milch aber würde auch bei einem kleinen Betrieb mehrere Tausend Euro im Monat ausmachen, erklärt Andreas Wolfrum, der einen Milchviehbetrieb in der Nähe von Hof in Oberfranken betreibt.

Die Marktwirtschaft macht‘s

Das Problem: Deutsche Bauern produzieren mehr Milch und Fleisch, als in Deutschland gegessen oder getrunken wird. Gleichzeitig sind die Produkte verderblich – und die Produktion könne man nicht einfach mal so stoppen, erklärt Wolfrum: "Ich kann meiner Kuh nicht sagen: 'Elsa, mach morgen 10 Prozent weniger!'"

Gleichzeitig wird der Preis auf dem Weltmarkt bestimmt. Wenn dann Corona-bedingt die Nachfrage nach Schweinefleisch in China zusammenbricht, sinkt der Preis auch mal auf 1,30 Euro pro Kilo. Bei der Milch gibt es immer wieder ähnliche Entwicklungen.

Über Wert und Wertschätzung

Am Ende landet man in der Debatte immer wieder beim Thema Wertschätzung. Die geht einerseits über Worte und Anerkennung – was Landwirte bei ihren Protesten noch Anfang dieses Jahres einforderten – und andererseits über den Preis. "Die Tierwohlabgabe oder ein Fleischmindestpreis wäre ein erster Schritt", sagt Fernsehkoch Alexander Herrmann im Interview mit der Münchner Runde. "Wenn der Verbraucher entscheidet, dauert es zu lange."

Mit der Ansicht ist Herrmann nicht allein. Landwirte, Opposition, Verbände, sogar der Lebensmittelhandel fordern von der Regierung Vorgaben, nur eben unterschiedlich weitreichende.

Wären die Verbraucher bereit, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, wäre das ein wichtiger Schritt Richtung mehr Tierwohl, sagen die Verfechter. Laut Umfragen seien viele Deutsche dazu bereit. In der Praxis sieht es aber anders aus, wie zuletzt eine Studie der Hochschule Osnabrück festgestellt hat: Im Supermarkt haben tatsächlich nur 16 Prozent der Kunden wirklich teureres Fleisch mit Tierwohl-Label gekauft. Der Preisunterschied: 30 Cent mehr für eine Packung Schweinefleisch.