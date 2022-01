BR24live, 17 Uhr: Wo stehen Bayerns Parteien?

Monatelang dominierten Bundestagswahl und Regierungsbildung in Berlin auch in Bayern die politischen Debatten - spätestens mit dem Start des neuen Jahres rückt die Landtagswahl 2023 immer stärker in den Fokus. Am Nachmittag gibt der erste BR-BayernTrend seit der Bundestagswahl Auskunft über die aktuelle politische Stimmung im Freistaat.

Zum Artikel "BR24live: CSU und Freie Wähler im BayernTrend ohne Mehrheit"

Im Mittelpunkt der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap steht die Sonntagsfrage: Bei welcher Partei würden die Menschen in Bayern ihr Kreuzchen machen, wenn schon diesen Sonntag die Landtagswahl wäre?

Würde es für Schwarz-Orange reichen?

Mit großer Spannung erwartet wird vor allem der Umfragewert der CSU. Nachdem die Christsozialen auf Bundesebene nach 16 Jahren nicht mehr mit am Koalitionstisch sitzen, wächst der Druck auf Parteichef Markus Söder, im Freistaat einen Aufwärtstrend einzuleiten. Würde es für CSU und Freie Wähler aktuell für eine Fortsetzung ihrer Koalition reichen?

Wie wirkt sich die Regierungsbeteiligung von SPD, Grünen und FDP im Bund auf die Zustimmungswerte der Ampel-Parteien in Bayern aus? Wo steht nach den parteiinternen Querelen der vergangenen Monate die bayerische AfD?

Alle Ergebnisse des BR-BayernTrends finden Sie ab 17 Uhr auf BR24.de. Zudem analysiert ebenfalls um 17 Uhr BR-Wahlexperte Andreas Bachmann die Zahlen in einem BR24live. Die wichtigsten Zahlen und Infos gibt es auch im BR Fernsehen (ab 18.30 Uhr in der "BR24 Rundschau") und im BR24 Radio ("Thema des Tages" um 17.20 Uhr, Wiederholung um 18.20 Uhr).

Als der BR-BayernTrend vor einem Jahr zuletzt die landespolitische Stimmung abgefragt hatte, lag die CSU bei 48 Prozent, die Freien Wähler kamen auf 8 Prozent. Die Grünen sah die Meinungsumfrage bei 19 Prozent, die SPD und AfD bei je 7 Prozent, die FDP bei 3 Prozent.

Fingerzeig für Ministerpräsident Söder

Ein wichtiger Fingerzeig für Ministerpräsident Söder könnte auch sein persönlicher Zustimmungswert sein. Nachdem die Zufriedenheit mit seiner Arbeit zu Beginn der Corona-Krise in ungeahnte Höhen gestiegen war, ging sie in den vergangenen Monaten zwar etwas zurück - lag zuletzt aber weiter auf sehr hohem Niveau. Wo stehen Söder und andere bayerische Spitzenpolitiker aktuell?

Darüber hinaus gibt der BR-BayernTrend Antwort auf die Frage, wie die Menschen im Freistaat das Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung bewerten. Halten sie die Corona-Maßnahmen für angemessen?