BR24live 16 Uhr zum Schwörmontag: Erst schwören, dann feiern

Die Tradition des Schwörmontags geht auf das Jahr 1397 zurück. Der Name leitet sich vom "Großen Schwörbrief" ab, der Teil der reichsstädtischen Verfassung ist. Demnach leistet der Oberbürgermeister der Stadt Ulm alljährlich am vorletzten Montag im Juli vom Balkon des Schwörhauses, ein reichsstädtischer Repräsentationsbau, den Eid auf die Stadtverfassung. Bei der Schwörfeier am Montag hält Oberbürgermeister Günter Czisch (CDU) die Schwörrede.

Er verspricht hierbei "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt". Danach wird gefeiert.

"Nabada": Hinunterschwimmen

Höhepunkt der Feier am Schwörmontag ist das "Nabada", schwäbisch für Hinunterschwimmen. In einer Art Karnevalsumzug schippern hunderte geschmückte Motto-Boote, Flöße und Schlauchboote die Donau entlang bzw. hinunter. Tausende Menschen machen dabei mit, Zehntausende Besucher säumen das Ufer. Auch die Stadt Neu-Ulm auf der bayerischen Seite der Landesgrenze ist traditionell in die Feierlichkeiten eingebunden.

In diesem Jahr gibt es außerdem den Bindertanz. Er findet laut städtischen Angaben traditionell alle vier Jahre statt. Binder oder auch Küfer waren Handwerker, die hauptsächlich Weinfässer herstellten.