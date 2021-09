BR24live: Söder will die Wahl-Stimmung drehen

Bei ihrem zweitägigen Parteitag in Nürnberg will die CSU laut Parteichef Markus Söder ihre Entschlossenheit demonstrieren, im Wahlkampf-Endspurt "den Trend zu brechen". Söder sagte bei seiner Ankunft am Nürnberger Messezentrum: "Es ist ganz klar, dass jetzt die entscheidenden Tage des Wahlkampfes sind." Deswegen wolle die CSU ein klares Signal der Geschlossenheit setzen, "in unserer Partei, aber auch mit CDU und mit unserem Kanzlerkandidaten Armin Laschet".

Söder: "Noch eine Menge Luft nach oben"

Einmal mehr warnte der CSU-Chef vor einem Linksrutsch in Deutschland. Das sei keine "Rote-Socken-Kampagne 2.0", sondern die CSU wolle die Unterschiede herausstellen, "was links bedeutet, was bürgerlich bedeutet". Er selbst werde heute "eine klare CSU-pur-Rede" halten. "Auch unsere Umfragezahlen zeigen, dass wir noch eine Menge Luft nach oben haben".

Im BR-BayernTrend sackte die CSU zuletzt auf den historischen Tiefstwert von 28 Prozent ab. Auf Bundesebene hat die SPD die Union in Umfragen überflügelt. "Ich glaube, Links ist sich zu sicher, dass sie gewinnt", sagte Söder. "Es wird halt jetzt einfach ernst. Und wenn's ernst wird, ist die CSU am besten." Nach seiner Rede will sich Söder als CSU-Vorsitzender bestätigen lassen.

Blume will "klare Kante"

Laut CSU-Generalsekretär Markus Blume ist dieser CSU-Parteitag "noch mal ein Ort für Angriff, für klare Kante und auch - wo notwendig - für Attacke". Seine Partei werde alles in die inhaltliche Auseinandersetzung werfen. Abgerechnet werde erst zum Schluss.

Blume zeigte sich überzeugt, dass CDU-Chef Laschet "in Nürnberg einen herzlichen Empfang erhalten" werde - "weil wir wissen, dass wir nur gemeinsam bei dieser Bundestagswahl siegen werden können". Laschet wird am Samstag zu den rund 900 CSU-Delegierten sprechen.