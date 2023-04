BR24live: Elfjähriger tatbeteiligt - Entwicklungen in Wunsiedel

Die Polizei geht davon aus, dass ein Elfjähriger tatbeteiligt gewesen ist am Tod eines zehnjährigen Mädchens in Wunsiedel. Ergebnisse der Spurensicherung lassen diesen Rückschluss zu, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Karfreitag gemeinsam mit.

Viele Fragen noch offen

Eine Anhörung des Jungen stand nach Polizeiangaben vom Freitag noch aus. Die weiteren Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit den Jugendbehörden erfolgen.

Eine Angestellte der Facheinrichtung der Jugendhilfe in Wunsiedel hatte die Zehnjährige am Dienstagvormittag leblos in einem Zimmer gefunden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab Anzeichen für Fremdeinwirkung. In Medienberichten vom Mittwoch, welche die Behörden allerdings nicht bestätigten, war von einem möglichen Sexualdelikt und mehren minderjährigen Tatverdächtigen die Rede gewesen. Matthias Goers, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof, betonte am Donnerstag: "Wir gehen von keinem Sexualdelikt aus."

Zu eventuellen weiteren Tatbeteiligten machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben. "Die weitere Auswertung der kriminaltechnischen Spuren, als auch die noch ausstehende Anhörung des elfjährigen Kindes werden einige Zeit in Anspruch nehmen", erklärten sie. Es wurden auch keine Angaben dazu gemacht, welche Art von Spuren gefunden worden sind. Unklar blieb zudem weiterhin, wie das Mädchen zu Tode gekommen ist.

Ruf nach politischen Konsequenzen

Unterdessen wird in Berlin über politische Konsequenzen diskutiert. Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Leni Breymaier, forderte angesichts des mutmaßlichen Tötungsdelikts mehr Mittel und Personal für die Betreuung in Jugendschutzeinrichtungen. "Die pädagogischen Mitarbeitenden leisten herausragende Arbeit, arbeiten allerdings zu häufig am Anschlag", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Hinzu komme, dass die Anforderungen an das Personal durch Pandemie- und Fluchterfahrungen der Kinder und Jugendlichen eher noch steigen würden.

Auch Martin Adam, Präsident des Bundesverbands privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe, betonte, dass die personelle Ausstattung der Gruppen besser sein könnte. "Aufsichtspflicht und gesetzliche Grundleistungen werden sicher überall gewährleistet, aber individuelle Betreuung und persönliche Begleitung sind häufig nicht möglich", sagte er dem RND.

Der Geschäftsführer des Bundesverbands Caritas Kinder- und Jugendhilfe, Stephan Hille, beklagte einen "eklatanten Fachkräftemangel", besonders in Ballungsräumen wie Berlin oder Köln. "Gleichzeitig ist durch einen unattraktiven Gehaltstarif der Fachkräfte das Leben und Wohnen in diesen Ballungszentren kaum bezahlbar", sagte er.