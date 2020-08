BR24Live: Teststationen - 44.000 Ergebnisse nicht übermittelt

Zehntausende haben sich in Bayern an den Corona-Teststationen für Reiserückkehrer auf eine Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 untersuchen lassen. Möglich ist dies an Autobahnen in Grenznähe, an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg und an Flughäfen. Allein an der Rastanlage Donautal-Ost auf der A3 in Passau wurden dadurch mehr als 400 Corona-Infektionen festgestellt.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Andreas Zapf, informieren ab 16.30 Uhr über den Stand der Dinge. BR24 zeigt die Pressekonferenz live.

44.000 Test-Ergebnisse noch nicht übermittelt

Dabei räumte Huml Fehler im bisherigen Vorgehen ein. So seien 44.000 Test-Ergebnisse noch nicht übermittelt, da viele Daten nach wie vor händisch eingegeben werden müssten. Darunter seien 900 positive Tests. "Eine Übermittlungsproblematik ist da, da gibt es nichts schönzureden", so Huml. Das sei etwas, dass sie "massiv geärgert" habe.

Ab jetzt sollen die Daten digital erfasst werden – zum Teil geschehe das an den Stationen an Bahnhöfen und Flughäfen schon. Insgesamt 85.000 Testungen wurden bisher durchgeführt. Ziel sei es ab sofort, dass die Ergebnisse der Tests innerhalb von einem bis zwei Tage erfolgt. Die Übermittlungsproblematik dürfte "dann hoffentlich gelöst sein", erklärte Huml. Laut LGL-Präsident Zapf habe den Fehler gemacht, die Zahl der Tests zu unterschätzen. Man habe allerdings keine Kenntnis darüber, dass Proben verloren gegangen sein.

Hinweis: Die Pressekonferenz läuft aktuell noch (live im Stream oben) – BR24 aktualisiert diesen Artikel fortlaufend.