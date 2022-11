BR24live 15 Uhr: Rappenalpbach zerstört – wie kam es dazu?

Der Chef des Wasserwirtschaftsamts ist entsetzt

Beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt (WWA) in Kempten bestätigt Amtsleiter Karl Schindele, man sei mit dem Grundstückseigentümer, der Alpgenossenschaft, im Gespräch gewesen wegen kleinerer Maßnahmen zum Gewässerunterhalt etwas weiter oberhalb. Aber nicht an der Stelle und in dem Umfang, so Schindele zu BR24. Man sei "entsetzt" über den kanalisierten Wildbach im Rappenalptal, dort wurde ein wertvoller Lebensraum zerstört.

Lässt sich der der Schaden beheben?

Erst vor zwei bis drei Wochen sei das WWA über die Baumaßnahmen am Rappenalpbach informiert worden. Seitdem liefen Gespräche mit dem Landratsamt Oberallgäu und der Regierung von Schwaben über das weitere Vorgehen. Ob und wie sich der Schaden beheben lasse, ist laut dem Leiter des Wasserwirtschaftsamts noch unklar, denn: "Der Bach wurde massiv ausgebaggert."

Landratsamt wusste nichts von der Begradigung

Beim zuständigen Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen betont Landrätin Indra Baier-Müller, dass die Behörden nichts von der Begradigung des Rappenalpbaches wussten. Das hätte das Landratsamt in dieser Form niemals genehmigt. Demnächst werde es eine erneute Ortsbegehung geben, mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamtes und der Regierung von Schwaben.

Ausmaß des Schadens noch nicht vollständig erfasst

Auf Anfrage des BR teilt die Regierung von Schwaben mit, es könne noch nicht abschließend überblickt werden, wie groß die Schäden am Rappenalpbach sind. Insbesondere Schäden an der Vegetation könnten erst im Frühjahr beurteilt werden. Der Wildbach wurde "auf großer Strecke drastisch verändert", heißt es in einer Stellungnahme der Behörde. Und weiter: "In seinem jetzigen Zustand entspricht er weder den Anforderungen an ein geschütztes Biotop, noch erfüllt er die Kriterien des bisherigen europarechtlich geschützten Lebensraumtyps".

Wird sich der Fluss jetzt weiter eintiefen?

Jetzt sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, heißt es von der Regierung von Schwaben. Welche Konsequenzen den Verantwortlichen drohen, sei aber noch unklar. Dazu sei die Prüfung noch nicht abgeschlossen. Im Vordergrund stehe aktuell die Behebung des Schadens und die Verhinderung einer weiteren Eintiefung des Flusses. Die Bezirksregierung betont aber auch: "Verursacher müssen für entstandene Umweltschäden aufkommen."

Landet der Fall jetzt bei der Europäischen Kommission?

Der Bund Naturschutz fordert nun unabhängige Gutachten ohne Einflussmöglichkeit der Grundbesitzer, eine strafrechtliche Aufarbeitung der zahlreichen Gesetzesverstöße und baldige Renaturierungsmaßnahmen. Alfred Karle-Fendt, Artenschutzexperte des Bund Naturschutz, rechnet außerdem damit, dass dieser "illegale Eingriff" in ein sogenanntes FFH Schutzgebiet - die höchst mögliche Schutzstufe - bei der Europäischen Kommission landen wird. Die Bundesrepublik Deutschland könnte dann unter Androhung von hohen täglichen Strafzahlungen zu sofortigen Maßnahmen gezwungen werden. Inzwischen beschäftigt die Baumaßnahme im Rappenalptal auch Politiker im Bayerischen Landtag.

Umweltpolitikerin der Grünen fordert Bestrafung

So fordert die Grünen-Politikerin Rosi Steinberger, der massive Eingriff in den Gebirgsbach müsse politisch aufgearbeitet werden. Die Vorsitzende des Umweltausschusses im Bayerischen Landtag schreibt in einer Mitteilung an den BR von einem "Verbrechen an der Natur" und: "Das ist einer der schlimmsten Eingriffe in geschützte Gebiete in Bayern der letzten Jahre". Sie fordert umgehende Aufklärung und begrüßt, dass die Staatsanwaltschaft bereits eingeschaltet sei. "Dieses Verbrechen an der Natur gehört streng bestraft, um Nachahmende abzuschrecken", so Steinberger weiter. "Wie konnten sich die Verursacher dieses Frevels ihrer Sache so sicher sein?", fragt die Grünen-Politikerin und kündigt an: "Wir werden dieser Sache im Landtag auf den Grund gehen“.

Das Umweltministerium hat sich zu den Vorfällen im Rappenalptal auf Anfrage des BR bisher noch nicht geäußert.