BR24Live: Landrat Bernreiter zu Ausflugs-Verboten

Der Präsident des Bayerischen Landkreistags und Landrat von Deggendorf, Christian Bernreiter (CSU), befürwortet die Ergänzung der 15-Kilometer-Regelung für Corona-Hotspots. Demnach dürfen Regionen mit einer Inzidenz von über 200, Tagesausflüge von Auswärtigen in ihre Region verbieten. Die niederbayerischen Landkreise - vor allem die Bayerwald-Landkreise mit attraktiven Ausflugzielen - werden sich zusammenschließen, hieß es. Man werde gemeinsam handeln.

Drei niederbayerische Landkreise untersagen bereits Tagesausflüge

Die niederbayerischen Landkreise Regen, Freyung-Grafenau und Passau verbieten bereits Tagesausflüge in ihre Regionen. Die Allgemeinverfügungen dazu gelten ab morgen, bis Ende Januar. Ob unter anderem der Kreis Deggendorf nachzieht, will Landrat Bernreiter in der am Nachmittag anberaumten Pressekonferenz ab 15 Uhr mitteilen.

Ergänzung soll Besucherströme verhindern

Die Ergänzung war am Freitag in einer Sondersitzung des bayerischen Landtags beschlossen worden. Damit soll das Ungleichgewicht beseitigt werden, dass Menschen aus Hotspot-Regionen - wie aktuell zum Beispiel dem Kreis Deggendorf - teilweise nicht zu beliebten Ausflugszielen in ihrer Heimat fahren dürfen - Bewohner aus Regensburg oder Straubing aber schon, weil der Inzidenzwert dort niedriger ist. Entsprechende Besucherströme sollen durch die neue Regelung unterbunden werden können.

15-Kilometer-Regel für Corona-Hotspots

Bereits am Mittwoch hatte das bayerische Kabinett die sogenannte 15-Kilometer-Regel festgelegt, die besagt, dass sich Menschen aus Corona-Hotspots, deren Sieben-Tage-Inzidenz den Wert 200 überschreitet, für Tagesausflüge ab Montag nur maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen.