BR24Live 15 Uhr: Fastnacht in Franken – Narren im Lockdown

Helau, Ahaaa oder Alaaf! Der eine könnte gut und gerne darauf verzichten, der andere kann es kaum erwarten, dass es wieder los geht: Die "fünfte Jahreszeit", der Fasching. Doch in der aktuellen Session ist wegen Corona so vieles anders als gewohnt. Prunksitzungen fallen aus, genauso wie große Faschingszüge oder ähnliche Feiereien. Auch die BR-Kultsendung "Fastnacht in Franken" wird 2021 ohne den üblichen Promi-Auflauf vor Ort auskommen. Die Sendung wurde vorab aufgezeichnet. Dennoch scheint für Faschings-Fans klar: trotz Pandemie müssen Alternativen her.

Zu diesem Anlass senden wir um 15 Uhr ein BR24Live. Mit dabei sind Bauchredner Sebastian Reich und Kristina Hauser von der Tanzsportgarde Veitshöchheim.

Frohsinn 2.0: Fasching mit digitaler Zukunft?

"Frohsinn 2.0" – unter diesem Motto starten in Franken mehr als 300 Vereine und 120.000 aktive Fastnachter in die digitale Zukunft. Ideen gibt es genug: virtuelle Prunksitzungen, digitales Gardetanz-Training, Vereinssitzungen per Videokonferenz. Auch die Fastnacht-Redaktion des BR beteiligt sich. Mit der Aktion "ganz Franken tanzt" hat sie einen Aufruf gestartet, an dessen Ende der größte Gardetanz aller Zeiten stehen soll.

Gardetanz: Spagat zwischen Lockdown und Leistungssport

Bereits zum zweiten Mal hat Corona die Elite des Deutschen Gardetanzes in die Knie gezwungen. Auch in diesem Jahr werden keine Gardetanzmeisterschaften stattfinden. Eine bittere Pille für die vielen aktiven Tänzerinnen und Tänzer, die seit fast einem Jahr weitgehend digital und auf Abstand trainieren. Das Gemeinschaftsgefühl leidet sehr darunter, sagt Kristina Hauser von der Tanzsportgarde Veitshöchheim, aber auch die Weiterentwicklung.

Das zeige sich vor allem bei den jüngeren Tänzerinnen, die nach den Meisterschaften in die höheren Altersklassen aufgestiegen wären. Der Fasching selbst, die Umzüge und die Auftritte bei verschiedenen Prunksitzungen ist für die Garden der gesellschaftliche Höhepunkt im Jahr, die Meisterschaften danach der sportliche. Beides wird dieses Jahr so nicht möglich sein.

"Fastnacht in Franken" trotzt Corona

Das unmögliche möglich gemacht haben dagegen die Stars und Macher der Fastnacht in Franken im BR-Fernsehen. Auch wenn es viele nicht für möglich hielten, die Fernsehsitzung des BR unter Corona-Bedingungen zu produzieren – die "Fastnacht in Franken" wird stattfinden. Auch und gerade weil sonst so wenig Fasching möglich ist in diesem Jahr.

"Der Fastnachtverband besteht aus 338 Vereinen mit 120.000 Mitgliedern. 25.000 Jugendliche, die Fastnacht machen wollen und das nicht dürfen in diesem Jahr, die ganzen Sitzungen, die es in Franken sonst gibt, fallen alle aus, die einzige, die es gibt, ist jetzt die Fernsehfastnacht und ich glaub, die ist wichtiger denn je." Tassilo Forchheimer, der Leiter des BR-Studio Franken.

In diesem Jahr wird es zahlreiche Premieren geben: zum ersten Mal nicht live, zum ersten Mal ohne Promis im Saal und zum ersten Mal unter strengsten Hygiene-Auflagen. Trotzdem oder gerade deshalb werden Künstler und Macher der Sendung zeigen, welch kreatives Potenzial in ihnen steckt.

Fasching 2021 – jetzt erst recht!

Das haben sich auch viele Vereine gedacht und immer wieder Möglichkeiten gefunden, trotz Abstand und Hygieneregeln einen Hauch von Fasching möglich zu machen. So plant die Antöner Narrenelf aus Schweinfurt am Faschingsdienstag einen kleinen aber feinen Faschingsumzug. Die Idee: jeder, der will, kann einen Motivwagen basteln – egal ob mit Legosteinen, Pappe, Holz oder Bobbycar.

Voraussetzung: am Motivwagen muss ein Seil oder eine Schnur befestigt werden können. Die Wägen werden dann vorab an einer kontaktlosen Abgabestelle weitergegeben. Die Antöner Narrenelf wird die Motivwägen zu einem Umzug aufstellen, die Wägen ziehen und das ganze per Live-Stream auf ihrer Facebook-Seite übertragen. Dabei soll auch der schönste Motivwagen ausgezeichnet werden.

Kreative Narrenköpfe und Schnapsideen

Auch Metzger, Bäcker und Gastronomen in ganz Franken geben alles, um uns die närrische Zeit zu versüßen. Angefangen von süßen Veitshöchheimer Narrenköpfen aus Schokolade, Bisquit und Buttercreme über den berühmten Fastnachts-Schoppen bis hin zum deftigen Fastnachts-Schmauß "Tatar" einer Würzburger Metzgerei – weder verwandt noch verschwägert mit dem gleichnamigen Tusch aus den Prunksitzungen. Der Schweinfurter Faschingsverein "Schwarze 11" hat sogar eine ganze Fastnachtskiste zusammengestellt. Mit Sekt, Luftschlangen, Tröten, einem Liederbuch sowie Konfetti und Orden zum Selberbasteln.