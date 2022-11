BR24live: Gestohlener Keltenschatz: Neue Spuren in Manching?

Sie kamen in der Nacht, kappten einem halben Ort Strom und Internet und stahlen dann einen Goldschatz: So in etwa hat sich wohl der Kunstdiebstahl vergangene Woche zugetragen. In der Nacht auf den 22. November haben vermutlich organisierte Kriminelle aus dem Kelten-Römer-Museum in Manching bei Ingolstadt knapp 500 Goldmünzen aus der Keltenzeit gestohlen. Ob diese je wieder gefunden werden, ist ungewiss.

Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Wie geht die Polizei vor? Was ist bisher über die Täter bekannt? Dazu sprechen wir ab 14 Uhr in einem BR24 live mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in Manching.

"Soko Oppidum" ermittelt

Inzwischen beschäftigt sich eine 20-köpfige Spezialeinheit des Landeskriminalamts mit dem Fall: die "Soko Oppidum", benannt nach dem Begriff für eine Keltenstadt. Nicolas Kaczynski von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt geht von einem Zusammenhang der beiden Taten – der Telekom-Sabotage und dem Münzdiebstahl – aus. Ermittelt wird wegen schweren Bandendiebstahls gegen mutmaßlich mehrere Tatbeteiligte.

Internationale Suche nach Tätern und Münzen

Die Ermittler fahnden auch international nach den Tätern. Kunstdatenbanken seien über den Diebstahl informiert worden für den Fall, dass die Münzen dort auftauchen. Und neben dem Bundeskriminalamt wurden nach Angaben des LKA auch Europol und Interpol eingeschaltet.